ÖMK tepkisi sürüyor: Meclis'e yürümek isteyen eğitimciler polis ablukasında

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi’nin geri çekilmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı'ndan TBMM'ye yürümek isteyen Eğitim-Sen üyeleri polis ablukasına alındı. Öğretmenlerin önü çevik kuvvet polisleri tarafından kapatıldı. Öğretmenler, "Öğretmen düşmanı Yusuf Tekin istifa", "Meclis, ÖMK'yı reddet" sloganları attı. Yürüyüşleri engellenen eğitimciler, MEB önünde oturma eylemi gerçekleştiriyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) Teklifi’nin geri çekilmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) TBMM'ye yürümek istene Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) üyeleri polis barıkatı nedeniyle oturma eylemi gerçekleştiriyor.

Geçen hafta Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilen Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Genel Kurul, 39 maddeden oluşan kanun teklifi görüşmelerine başlarken, MEB önüne gelen öğretmenler, “Öğretmen düşmanı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu hayır”,”Yaşasın örgütlü mücadelemiz”, “Tarikata değil, öğretmene bütçe”, "Öğretmen düşmanı Yusuf Tekin istifa", "Meclis, ÖMK'yı reddet" sloganları atıyor.

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SOL PARTİ, DEM PARTİ VE CHP'DEN DESTEK

Eğitimciler ellerinde “Ögretmen düşmanı ÖMK’ya hayır” yazılı pankart taşıdı. Eyleme SOL Parti, CHP ve DEM Parti yöneticileri ile milletvekilleri de destek verdi.

Eğitimcilerin MEB önünden TBMM'ye yapmak istedikleri yürüyüşe polisler tarafından izin verilmedi. Meclis’e giden yol güzergahı, bariyerlerle kapatıldı. Öğretmenlerin önü çevik kuvvet polisleri tarafından kapatıldı. Polis, öğretmenlerin dağılması için anons yaparak eğitimcilerin basın açıklaması için ayrılan alanda kalmalarını istedi.

"ZOR KULLANILARAK DAĞITILACAKSINIZ"

Polis tarafından yapılan anonsta, "Polisimize direnmeyelim. Dağılma istikametiniz Sıhhiye. Yapmış olduğunuz eylem kanunsuzdur. Dağılmadığınız takdirde zor kullanılarak dağıtılacaksınız" denildi.

Yürüyüşleri polislerce engellenen öğretmenler, MEB önünde oturma eylemine başladı.

Polis tarafından ise eğitimcilere "Yapmış olduğunuz eylem kanunsuzdur. Dağılmadığınız takdirde zor kullanılarak dağıtılacaksınız" şeklinde anons yapıldı. Öğretmenler ise eylemlerine devam ediyor.