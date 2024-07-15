"ÖMK’yi reddediyoruz!"

Haber Merkezi

İktidarın kendi zihniyetinde öğretmen yaratma projesi olarak görülen Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) teklifine ve Bakan Yusuf Tekin’in “Bakanlık olarak kendi elemanımızı seçebilmemiz gerekiyor” sözlerine tepkiler sürüyor.

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) tarafından yapılan açıklamada öğretmenlerin teklife karşı günlerdir nöbet tuttuğu anımsatılırken “Bu yasa ile ne amaçlandığının cümlesi en açık haliyle kuruldu. Tüm öğrencilerin kamusal eğitim ve öğretmenlerin haklarından sorumlu bir kamu yöneticisinin değil de ancak bir şirket sahibinin bir patronun kuracağı cümle maalesef ülkemizin Milli Eğitim Bakanı tarafından kuruldu. Bu cümleler 22 yıldır ‘Ülkeyi anonim bir şirket gibi yöneteceğiz’ diyenlerin bakış açısını özetliyor” denildi.

KABUL ETMİYORUZ

ÖMK’deki “Milli Eğitim Akademisi”ne tepki gösterilen açıklamada, “Artık okulları tamamen şirket gibi çalıştıracaklarını, tüm öğretmenler için güvencesiz, esnek çalışmayı hayata geçireceklerini açıklıyorlar. Eğitim Fakültelerinin işlevini ortadan kaldırıyor, ‘Akademiyi’ tüm öğretmenler için baskı aygıtı haline getiriyorlar” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada son olarak şunlar aktarıldı: “Müfredat ve ÖMK ile yeni rejime uygun bir öğrenci ve öğretmen kimliği yaratmayı amaçlıyorlar. ÖMK ile amaç şirketin elemanını, maarif muallimini, bir siyasi partinin istediği öğretmeni yaratmak. Meclis önünde ÖMK’ye karşı Eğitim Sen başta olmak üzere öğretmen sendikalarının direnişi sürüyor. Veli-Der olarak eğitim sendikalarının eylemliliklerini destekliyor ce yanınızda olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Çıkaracağınız yasa birkaç gün önce Eğitim Senli öğretmenlere yapılan şiddettin hesabını sorabilecek mi?”