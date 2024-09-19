Ömrü kızı Gülsün için adalet isteyerek geçti

Haber Merkezi

2 Temmuz 1993 Sivas Madımak Katliamı’nda katledilen 33 aydından biri olan Gülsün Karababa’nın annesi Sultan Karababa yaşamını yitirdi. Sanatçı Zeynep Karababa'nın da annesi olan Sultan Karababa’nın cenazesi Sivas Divriği ilçesi Çamşıh Şahin Köyü’nden Ankara’ya getirilerek, kızının da yattığı Karşıyaka Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Kızı Gülsün’den sonra hep hüzünlü ama davasını da sahiplenen Sultan Karababa, anaların acılarının ortak olduğunu düşünürdü. Her 2 Temmuz’da Sivas’ta Madımak önünde, 6 Temmuz’da da Karşıyaka’da anıtmezarda evlatlarının davasına sahip çıkan, Sultan Karababa şimdi evladı ile buluşacak.