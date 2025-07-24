Ömrünü mücadeleye adadı

Cumartesi Anneleri’nin simge isimlerinden, “mezar yerimiz” dedikleri İstanbul Beyoğlu’nda Galatasaray Meydanı’na ilk çıkan annelerden Emine Ocak dün yaşamını yitirdi. Oğlu Hasan Ocak’ın 21 Mart 1995 tarihinde gözaltına alınıp kaybedilmesinden bu yana adalet mücadelesini sürdüren anne Ocak, 58 gün sonra oğlunun işkence görmüş bedenini Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı’nda buldu.

Gazeteci Nadire Mater'in de aralarında bulunduğu "Arkadaşıma Dokunma" kampanyasını yürüten bir grup Hasan Ocak'ın cansız bedeninin bulunmasıyla “Her Cumartesi aynı saatte Galatasaray Meydanı’nda sessizce oturalım" fikrini ortaya koydu. Oturma eyleminde “örgüt pankartı olmayacaktı, slogan atılmayacaktı” ve her hafta bir gözaltında kaybın öyküsü anlatılacaktı. Kamuoyu ise onlara "Cumartesi Anneleri" ismini verdi.

Emine Ocak ilk kez 1 Mayıs 1995’te üzerinde oğlunun ismi yazılı, elinde ise fotoğrafının bulunduğu dövizle Taksim Meydanı’ndaki 1 Mayıs kutlamalarına katıldı. Oğluna yaşatılanlara karşı adalet talebiyle çalmadık kapı bırakmayan Ocak, mahkeme heyetine bağırdığı iddiasıyla 17 Nisan 1995’te 1 ay hapis cezası alarak cezaevine gönderildi.

YASAKLARA BAŞKALDIRDI

Oğlunun gözaltına kaybedildiğini Taksim Meydanı’nda duyuran Ocak, bundan tam 26 gün sonra 27 Mayıs 1995’te birçok kayıp yakınıyla birlikte Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi. Haklarında defalarca “Oturur oturur giderler” denildi, ancak kayıp yakınları mücadelelerinden vazgeçmedi.

Eylemler 1999 yılında İçişleri Bakanlığı kararıyla yasaklandı. 2009 yılından itibaren yeniden Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelen Emine Ocak ve diğer kayıp yakınları defalarca kez polis müdahalesi ile karşılaştı. Darp edildi, işkenceyle gözaltına alındı ancak tüm bunlara karşı ne Galatasaray Meydanı’ndan ne de adalet mücadelesinden vazgeçti.

Her fırsatta adalet talebini yineleyen Ocak, “Biz vazgeçersek bu ülke kaybedenlerin cenneti olmaya devam edecek” dedi.

Ocak, verdiği tüm röportajlarda ise defalarca aynı soruyu sordu: “Oğlumu gözaltına alanlar belli. Gözaltında olduğunu inkâr edenler belli. Neden hâlâ yargılanmıyorlar?”

Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kararıyla 2018’de Galatasaray Meydanı yeniden Cumartesi Anneleri’ne kapatıldı. Her cumartesi günü kayıplarını anmak isteyenlere polis işkenceyle karşılık verdi. Tam da bu tarihlerde Emine Ocak 83 yaşındaydı…

Ağustos 2018’de gerçekleştirilen Cumartesi Anneleri 700. hafta eyleminde Emine Ocak 83 yaşında olmasına karşın işkenceyle gözaltına alındı.

5 YIL SONRA DÖNÜŞ

Emine Ocak, Cumartesi Anneleri’nin 8 Aralık 2023 tarihinde düzenlediği 975’nci hafta eyleminde 5 yıl sonra Galatasaray Meydanı’na geri döndü. Beş yılın ardından Galatasaray Meydanı’na ilk kez ayak basan Emine Ocak’ın elinde 28 yıl önce gözaltına kaybedilen oğlu Hasan Ocak’ın fotoğrafı, etrafında ise kayıp yakınları ile hak savunucuları vardı. Tıpkı o günden 6 ay sonra bu sefer 1000. hafta eylemi için döndüğü günkü gibi…

Ocak’ın Galatasaray Meydanı’na dönüşü, Cumartesi Anneleri’nin ısrarını, inancını ve mücadelesinin bir göstergesiydi. 30 Ağustos 2019’da Dünya Kayıplar Günü’nde yayımlanan mektubunda, “Defalarca yan yana geldiğimiz Arjantinli annelerden biliyorum, biz vazgeçersek kayıplarımıza ulaşamayacağız. Biz vazgeçersek, adalet hiçbir zaman sağlanmayacak. Ben bir söz verdim evladını, eşini, kardeşini bulamadan aramızdan ayrılan arkadaşlarıma. Onlar hesap vermemek için hepimizin ölmesini bekliyor ama hesap vermekten kurtulamayacaklar” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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‘HER ŞEYİ ONDAN ÖĞRENDİK’

1980'de gözaltında kaybedilen Hayrettin Eren'in kardeşi ve Cumartesi Anneleri’den İkbal Eren, “Mücadeleyi öğretti Emine Anne… 30 yıl adalet mücadelesi verdi Galatasaray Meydanı'nda. Gözaltında kayıp olgusu, Türkiye’de ilk defa Ocak ailesiyle kamuoyuna duyuruldu” dedi.

Eren, Emine Ocak’ın sadece oğlu için değil, gözaltında kaybedilen herkes için ve kimse bir daha gözaltında kaybedilmesin diye yıllarca mücadele ettiğini vurguladı. “Başka anneler ağlamasın diye ilkj defa 30 yıl önce Galatasaray Meydanı’na oturdu” diye konuşan Eren, “Biz bu mücadeleyi ondan öğrendik. Onlardan, annelerden devraldık. Emine Anne için de biz adalet mücadelesi vermeye devam edeceğiz.”

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BUGÜN UĞURLANACAK

Cumartesi Anneleri’nin simge isimlerinden Emine Ocak için bugün, saat 10.00’da İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Galatasaray Meydanı’nda anma töreni düzenlenecek. Törenin ardından Sultangazi’de bulunan Gazi Cemevi’nde saat 16.00’da Ocak için cenaze töreni yapılacak.

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YİTİRDİĞİMİZ KAYIP YAKINLARI

• BERFO ANA

33 yıl boyunca oğlu Cemil Kırbayır’ı aradı. Berfo Ana, "Benim çocuğum ölmüşse cenazesini bana versinler” demişti.

• ASİYE KARAKOÇ

Gözaltında katledilen Rıdvan Karakoç’un annesi Asiye Karakoç’un ölümüne kadar ağzından sadece “Rıdvan” kelimesi çıkıyordu.

• ZEYCAN YEDİGÖL

İstanbul’da 10 Nisan 1981’de gözaltına alındıktan sonra kaybedilen oğlu Nurettin Yedigöl’ü 39 yıl boyunca aradı.

• ANİK CAN

Elazığ’da 21 Şubat 1993 günü kaçırıldıktan sonra cansız bedeni bulunan oğlu Metin Can için adalet arayan Anik Can, katillerin cezalandırıldığını göremedi.

• ASİYE AYDEMİR

1995 yılında gözaltında kaybedilen oğlu Hüseyin Aydemir’in mezarını bulamadan hayatını kaybetti.

• FATMA KIRBAYIR

12 Eylül darbe sürecinde Ardahan’ın Okçu köyündeki evinden gözaltına alındıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Cemil Kırbayır için adalet arayan Kırbayır, faillerin cezalandırıldığını göremeden hayatını kaybetti.

• FATMA MORSÜMBÜL

Hüseyin Morsümbül’ün annesi. Morsümbül, “Oğlumun kemiklerini bulsam omzumda taşıyacağım” demişti.

• FİNCAN BİLGİN

12 Eylül 1994’te gözaltına alındıktan sonra bir daha haber alınamayan oğlu Kenan Bilgin’i 10 yıl bekledi.

• SARE DEMİR

12 Aralık 1991’de Şırnak’ın İdil İlçesi’ne bağlı Çukurlu Köyü’nde gözaltına alındıktan sonra kaybedilen İbrahim Demir’in annesi Sare Demir, 31 yıl boyunca oğlu için adalet aradı.

• SAFFET YAMAN

4 Mayıs 1992’de gözaltında kaybedilen oğlu Hayrettin Tepe için 31 yıl adalet mücadelesi verdi. Oğlunun faillerinin cezalandırıldığını göremedi.

• ELMAS EREN

12 Eylül darbesi sonrası gözaltına alınıp kaybedilen oğlu Hayrettin Eren’i 39 yıl aradı.