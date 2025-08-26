Omsa Metal işçilerinin direnişi 49'uncu gününde

Kocaeli Dilovası’nda bulunan Omsa Metal fabrikasında çalışan işçiler 49 gündür direniyor.

OMSA Metal işçileri, Dilovası’ndaki OSB’nin içinde “Sendika hakkımız engellenemez!”, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!” sloganlarıyla yürüdü.

Yürüyüşe direnişçi işçilerin aileleri, Birleşik Metal-İş Genel Örgütlenme Sekreteri Fehmi Elmacı ve Gebze 1 Nolu Şube yöneticileri katıldı.

Seslerini duyacak bir muhatap aramaya devam eden işçiler, işe iade ve tazminat talebinde bulunuyor.