Omsa Metal işçilerinin direnişi 65. gününde: Sendika üyeleri İsveç Konsolosluğu önüne yürüdü

Melisa AY

Kocaeli Dilovası’nda bulunan Omsa Metal fabrikasında sendikalı oldukları için işten çıkarılan Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nda (Birleşik Metal-İş) 57 işçinin hakları için başlattıkları direnişin 65. gününde sendika üyeleri İstanbul Beyoğlu’nda bulunan İsveç Konsolosluğu önüne yürüdü.

İsveç Konsolosluğu önünde toplanan sendika üyeleri, "Atılan işçiler geri alınsın", "Omsa işçisi yalnız değildir", "İş, ekmek yoksa barış da yok" sloganlarını attı.

İsveç sermayeli firmada çalışan ve gerekli çoğunluğu sağlayan işçiler 30 Ocak 2025 tarihinde Birleşik Metal-İş'te örgütlendi ve Çalışma Bakanlığı'ndan yetki belgesi almıştı.

Ancak sendikanın fabrikaya resmi olarak girmeye hak kazanmasının hemen ardından işveren yetki itirazında bulunarak sendikanın işyerine girmesini engellemeye çalışan işveren, daha sonra sendika üyesi tüm işçileri işten çıkarmıştı.