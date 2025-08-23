Omsa Metal işçisi sendikal hakları için direniyor

Havin ŞENER

Kocaeli Dilovası’nda bulunan Omsa Metal fabrikasında çalışan işçiler işe iade ve tazminat talepleriyle 45 günü aşkın süredir eylemde. İşçiler Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) ile birlikte önceki akşam genel müdürlerinin evinin önünde eylem yaptılar. 45 gündür muhatap bulamayan işçiler maddi sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

İsveç sermayeli firmada çalışan ve gerekli çoğunluğu sağlayan işçiler 30 Ocak 2025 tarihinde Birleşik Metal-İş'te örgütlendi ve Çalışma Bakanlığı'ndan yetki belgesi aldı. Ancak sendikanın fabrikaya resmi olarak girmeye hak kazanmasının hemen ardından işveren yetki itirazında bulundu. Yetki itirazında bulunarak sendikanın işyerine girmesini engellemeye çalışan işveren, daha sonra sendika üyesi tüm işçileri işten çıkararak 'sendikayı temizlemeye' girişti.

Birleşik Metal-İş Omsa Metal İşyeri Temsilcisi Serdar Bal, fabrikada üretimi durdurmalarının ardından işten çıkarıldıklarını söyledi. BirGün’e konuşan Bal, şunları söyledi: “Bu insan işçi düşmanı, haksız yere bizi işten attı. Ben burada fabrika temsilcisiydim, sendika için yeterli çoğunluğu sağladığımızı öğrenince ilk olarak beni işten attılar. Sonra arkadaşlarım arkamda durdu ve eylem yaparak beni işe geri aldırdılar. İlerleyen süreçte toplu sözleşme masası kuruldu. Daha sonra izin istediği için bir kişiyi daha çıkardılar. Biz ona sahip çıkmak için üretimi durdurduğumuzda da hepimizi işten attılar ve kapıya zincir vurdular.”

PATRONUN KÂRI İÇİN KENDİMİZİ PARALAYALIM İSTİYORLAR

Bal, çalışırken mobbinge ve baskıya maruz kaldıklarını ifade etti: “Sürekli kamerayla izleniyorduk. Kamerayla her hareketimiz takip ediliyordu. Bu mobbing yetmezmiş gibi bir de bizi robot gibi çalıştırıyorlardı. Haksız yere, tazminatsız bir şekilde 25 işçiyi işten attılar. Bizi de ‘İş makinalarına zarar verdiniz’ diye iftira atarak çıkardılar. Şimdi işsizlik maaşı da alamıyoruz. Yanımıza sadece sendika var. 45 günü geçti, hâlâ fabrika önündeyiz. Toplu iş sözleşmesi sürecinde sendikada örgütlenme durumumuz ve maaş zammımız konuşulacaktı ama isteklerimiz her toplantıda geçiştirildi. İzin günü geldiğinde bir işçiyi işten attılar, destek olduğumuzda da biz kendimizi kapının önünde bulduk. Fabrikada Birleşik Metal-İş’e üye kimse bırakmadılar. Bize dediler ki ‘Bu Omsa için ölüm kalım yılı, herkes taşın altına elini değil, bedenini koysun.’ Niye, patron kâr etsin diye! Biz daha hakkımız olanı alamamışız. Bu da örgütlenme sürecinde daha hırslı olmamızı sağladı.”

İşine son verilen işçilerden İbrahim Çakmak ise yaşadığı süreci şöyle ifade etti: “Arabuluculuk dönemi bitti. İş yerinden herhangi bir olumlu bir dönüş ya da uzlaşma yolunda bir adım yok. Önceki gün genel müdürün evine gittik taleplerimizi dile getirmek için, kendisi bizi görünce kaçtı. 45 günü geçti, hâlâ fabrika önünde bekliyoruz. Bu süreçte çalışamıyoruz ve maddi sıkıntılarımız var. Maddi sıkıntı yaşamaya devam ederken direnişimizi de sürdürmeye çalışıyoruz. Yetkili kimse de gelip sorununuz nedir diye sormadı. İşveren de bize yaşattığı mobbing ve baskıya rağmen geri adım atmıyor. Kameradan izleyerek, makinada eksik işçi çalıştırarak bizi yıldırmaya çalıştılar ama iş sendikada örgütlü olmamıza gelince tasarruf adı altında yememizden içmemizden bile kıstılar. İzine çıkmamıza bile müsaade etmediler. İşten çıkarırken kimsenin maaşını da ödemediler, tazminatımızı da alamadık.”

PATRON LEHİNE İŞLEYEN KANUNLARA İTİRAZIMIZ VAR

Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 1 No’lu Şube Yöneticisi Faruk Kaya yaşananlar hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: “57 işçinin çıkarılmasından önce işveren, işçilerin talepleri için masaya oturacaklarını söyledi. Bir avukat vasıtasıyla görüşmeler yapıldı ancak genel müdür görüşmelere katılmadı. Avukat süreci kendisinin yöneteceğini söyledi ancak yetki itirazını geri çekmedi. Sözleşme yapmak için yaklaşık 5 toplantı yaptık ama masada taleplerimiz geçiştirildi. 2025 yılı için bize yüzde 0 zam verdiler. Sonraki yıl içinse yıllık enflasyona göre zam yapacaklarını ifade ettiler. Yıllık izin dönemine geldiğimizde ise arkadaşlarımıza 5 günden fazla izin kullanamayacakları söylenmiş. İzin günü geldiğinde bir işçiyi işten atmışlar.”

Kaya, ülkede kanunların patronlar lehine işletildiğini ifade ederek şunları söyledi: “Bu ülkede işçilerin, emekçilerin sömürülmesini ve patronlara kanunlar eliyle bu kadar destek verilmesini kabul etmiyoruz. Geçmişte de etmemiştik, bugün de etmiyoruz. Bu düzenden çok sıkıldık. 57 arkadaşımızla onurlu mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.”