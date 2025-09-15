Omsa Metal’de direniş 69'uncu gününde: İşçiler fabrikayı işgal etti

Kocaeli Dilovası'nda kurulu bulunan İsveç sermayeli Omsa Metal'de işçiler kapı önü direnişlerinin 69'uncu gününde fabrikayı işgal etti.

Evrensel'in haberine göre; Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 1 No'lu Şube'nin örgütlü olduğu ve toplu iş sözleşmesi görüşmesi sürecinde fabrikada çalışan işçilerin tamamının, 57 işçinin, tazminatsız işten atılmasıyla başlayan direniş 69'uncu gününde işgale dönüştü.

Omsa Metal işçileri işçi direnişi fabrika önünden fabrika içine taşıdı.

Birleşik Metal-İş Gebze 1 No'lu Şube Başkanı Selçuk Çifci, "Omsa Metal işçileri uğradıkları haksızlık karşısında fabrikayı işgal etti. Sonuç alınana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.