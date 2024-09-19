'Omuz atma' cinayeti davasında yeni gelişme: Sanık tekrar tutuklandı, 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İzmir'de bir markette çıkan tartışmada Semih Kenan Köse'nin bıçakla öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada, son tutuklu sanığın tahliyesine karar veren mahkeme başkanı ve iki üye hakim ile duruşma savcısını açığa aldı.

Alınan bilgiye göre, Köse'nin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 3 sanık hakkında İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın dünkü celsesinde, son tutuklu sanık Sercan B'nin tahliyesine karar verilmişti.

HSK 2. Dairesi, bugünkü toplantısında konuyu ele aldı. Daire, mahkeme başkanı ve iki üye hakim ile duruşma savcısının açığa alınmasına karar verdi.

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Sercan B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

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NE OLMUŞTU?

Altıntaş Mahallesi'ndeki bir markette, 16 Ekim 2023'te Semih Kenan Köse (30) ile Sercan B. arasında "omuz atma" sebebiyle tartışma çıkmış, bıçakla yaralanan Köse, kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Polis, Sercan B. ile kavgaya karışan kardeşleri Serkan B. ve Taylan B'yi gözaltına almış, şüpheliler tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 kardeş hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasında tutuklu kardeşlerden Serkan B. ve Taylan B. hakkında tahliye kararı verilmişti.