Omuz omuza mücadeleye

HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yeni yılın ilk mitingini Çankırı Belediye Meydanı’nda düzenledi. Özel’den önce 9 aydır Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mektubu okundu.

İmamoğlu, "Vakti gelmiş bir değişimin önünde hiçbir güç duramaz. İktidar değişecek, bir avuç insan çekilecek ve ülkemiz, milletin ortak aklıyla, milletin ortak çıkarlarına uygun olarak yönetilecek. Bizim siyaset anlayışımızın temeli, herkesi kendimiz gibi görmek, herkesi eşit ölçüde değerli ve saygın kabul etmektir. Hedefimiz; vatandaşlarımızı her alanda hak ettikleri adalet, hürriyet ve refah düzeyine taşımaktır" dedi.

Daha sonra mitingde konuşmaya başlayan Özel, "Biz Çankırı’yı hiç kazanamadık ama suçluyu başkasında aramadık, Çankırılılara küsmedik. Bu meydana bakınca hem İl Başkanımıza, hem ilçe başkanımıza bu meydan için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki seçimde Çankırı’dan milletvekili istiyorum" diye konuştu.

BU ÜLKE PADİŞAHLIK DEĞİL

Ekrem İmamoğlu’nun neredeyse 10 aydır cezaevinde tutulduğunu hatırlatan Özel, "Bu ülke padişahlık değildir, bu ülkede milletin dediği olur. İktidar olmak istemek, seçim kazanmak suç değildir" dedi.

Emeklilere seslenen Özel, şöyle devam etti:

"Bu iktidar sizi bitirmiştir, bu iktidarı bitirme vakti size gelmiştir. Bir devri kapatmaya, yeni bir devri başlatmaya geliyoruz. Bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak. Biz buradayız, sıcak salonların adamı Erdoğan sen neredesin? Yoksul için, emekli için, çalışan için buradayız. İktidar istiyoruz, adalet istiyoruz. İktidara geldiğimizde herkesin insanca yaşayabileceği bir maaş almasını, işi yoksa temel vatandaşlık maaşıyla yaşamasını, borçlardan artık bunalmamasını savunuyoruz."

Toplumdaki kutuplaşmayı bitirmeyi hedeflediklerini ve iktidarı yenmek için bütün muhalefetle omuz omuza mücadele edeceklerini belirten Özel, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"İçeride kavgayı bitirmeyi, ülkeyi yoksulluktan kurtartmalıyız. Bunun yolu kutuplaşmayı bitirmekten geçer. 2026’nın ilk mitinginde açıkça söylüyorum. 2026 yılı yeni bir siyasetin miladı olacak. Sadece kendini düşünen iktidarı yenmek için tüm muhalefetle omuz omuza olacağız. Ak Parti’nin seçmenleriyle de kucaklaşacağız. Tayyip Bey’e rağmen Ak Partili ve MHP’li seçmenlerle de bir arada olacağız. Tayyip Bey hep iktidarda kalsın diye bu millet kavga edemez. Tayyip Bey’e rağmen bu millet kucaklaşacak ve iktidara yürüyecek. Kavga etmeye değil bu ülkeyi iyileştirmeye, onarmaya ve güçlendirmeye geliyoruz. Onlar kavgayı büyüttükçe ekmek küçüldü. Biz seçimi kazandığımızda kimse kendini kaybetmiş hissetmeyecek."