Omuz omuza yürüyeceğiz

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP MYK, ilk toplantısını gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte sekiz MYK üyesinin İstanbul’da gerçekleştirdiği toplantıya, CHP Genel Merkezi’ndeki 15 MYK üyesi de çevrimiçi katıldı. Toplantıda, yeni dönemin yol haritası masaya yatırıldı. CHP’nin TBMM Grup Toplantısı’nın da İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı.

CHP kaynakları, “Sivil darbe” olarak nitelendirilen ve 19 Mart itibarıyla etkisini artıran hukuksuzluklara karşı mücadeleye aynı kararlılıkla devam edileceğini kaydetti. CHP Genel Merkezi’ndeki nöbetçi kurmayların kriz masası gibi süreci yakından takip ettiği belirtilirken İstanbul’un da bir saniye bile boş bırakılmayacağı bildirildi.

CUMHURİYET’E SAHİP ÇIKANLAR

MYK toplantısı ile ilgili bilgi veren CHP’liler, toplumun sokağa taşan öfkesinin önüne set çekme çabalarının karşılık bulmayacağının değerlendirildiğini söyledi. İktidarın, “Vandallık yapıyorlar” algısı ile hedef gösterdiği kitlelerin, “Demokrasiye sahip çıkan onurlu insanlardan” oluştuğu görüşünden hareketle şu değerlendirmeler yapıldı: “Hukuksuzluklar yalnızca İmamoğlu’nun ve CHP’nin sorunu olmaktan çıktı. İktidarın, yargıyı aparat olarak kullandığı tüm saldırılar, Türkiye’nin topyekun sorunu haline geldi. Onlarla bir olmak, mücadelelerine omuz vermek zorundayız.” Eylemcilere yönelik orantısız müdahalelerin ve gözaltıları da yakından takip eden CHP yöneticileri, il örgütleri bünyesinde oluşturulan birimlere yoğun talebin olduğunu kaydetti. CHP, “Eylemcilerin arasına provokatörler yerleştiriliyor” iddialarının da üzerine gitme kararı aldı.

Valiliklerle temas kuran CHP yöneticilerinin, “Eylemcilerin arasına karıştırılan provokatörlere karşı dikkatli olun” uyarılarında bulunacağı dile getirildi.

Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB’ye kayyum atanma riskine karşı İstanbul’da kalmaya devam edecek. İBB Belediye Meclisi’nde 2 Nisan’da seçim yapılması ve belediye meclisindeki CHP grubunun başkanvekilinin İBB Başkanlığı’na seçilmesinin ardından Özel, Ankara’ya dönecek. CHP Parti Meclisi de gündeme göre, perşembe günü İstanbul’da toplanacak.