#OmuzVer

BirGün

Merhaba sevgili okur,

Güçlü bir fikir, cüretli insanların kararlılığı ve geçmişin büyük birikimi ile buluştu. Ülkenin her köşesinden, dünyanın her noktasından ses verdiler bu çağrıya. Onlar, yüzler binler oldular.

Yapılamaz denilen yapıldı, olunmaz denilen olduruldu.

Ozanın sesini dinledi binlerce yürek: “Dile ki uzun sürsün yolculuğun, serüven dolu, bilgi dolu olsun.”

Öyle de oldu. Fırtınalara direndi yelkenler. Canavarlarla boğuştu genç kadın ve erkekler. Ama ne yolda olmaktan vazgeçtiler ne de yolculuktan.

Atılan ilk adımın üzerinden 20 yıl geçti. Bir nesil elinde BirGün’le büyüdü.

Kaç kuşak bir olup BirGün’ü büyüttü. Ömür biçildiği günler çoktan geçti.

Artık küçük adımlarla başladığı yürüyüşü hızlandırma zamanı. Artık yeni bir dönemi başlatma zamanı. Tıpkı ilk günün cesareti ve cüretiyle daha büyük hedefler koyma zamanı.

BirGün sadece bir gazete değil. O yüzden hiç yalnız yürümedi. Onun öyküsü ülkede mücadele eden kadınların öyküsü, işçinin, gencin, emeklinin, bir ağaç için hayatını ortaya koyanların öyküsü.

Şimdi bütün insanlık nasıl yeniden büyük öykülerin peşinden gitmeye hazırsa o zaman BirGün için de yola koyulma zamanı.

Ama sen olmadan başaramayız. Bunu biliyoruz. Birlikte koşacağız hedefe. Yine kader birliği, mücadele arkadaşlığı yapacağız. Bu ancak seninle mümkün

Omuz ver; büyük öykülerin peşinden gitmenin heyecanını yaşayalım.

Omuz ver; 20 yılda verilen emeğin anlamı olsun.

Omuz ver; yaptığımız her haber, yazdığımız her yazı, çektiğimiz her video ortak hikâyemizi büyütsün.

Vereceğiniz katkı, sadece bizi değil, uğruna gazetecilik yaptığımız değerleri de büyütecek.

Omuz ver; abone ol, BirGün’ü birlikte büyütelim…

Seninle özgür, seninle güçlüyüz.