Ön anlaşma imzalandı: Yunanistan, kurşuna dizilen 200 komünistin fotoğraflarını satın alıyor

Yunanistan Kültür Bakanlığı, Nazi işgali sırasında kurşuna dizilerek infaz edilen 200 komünistin son anlarını gösteren fotoğrafları satın almak üzere Belçikalı koleksiyoner Tim de Craene ile ön anlaşma imzaladı. Söz konusu kareler geçtiğimiz günlerde eBay’de açık artırmaya çıkarılmış, kamuoyunda büyük yankı oluşturmuştu.

GERÇEKLİKLERİ DOĞRULANDI

Fotoğrafların, 1 Mayıs 1944’te Atina’nın banliyölerinden Kesariani’de infaz edilmeden hemen önce çekildiği bildiriliyor. Kültür Bakanı Lina Mendoni, Belçika’ya gönderilen uzmanların fotoğrafların gerçekliğini doğruladığını açıkladı.

Karelerin, Nazi işgali döneminde Yunanistan’da görev yapan Alman komutan Hermann Heuer’ın imzasını taşıyan 262 fotoğraflık koleksiyonun bir parçası olduğu belirtildi.

200 Yunan komünistin idama götürülürken marş söyledikleri görülüyor.

"ÜLKE MİRASI" İÇİN ÖN ANLAŞMA İMZALANDI

Independent Türkçe’nin aktardığına göre, Yunan makamları, fotoğrafları “ülke mirası” olarak nitelendirirken yapılan ön anlaşmanın maddi detayları kamuoyuyla paylaşılmadı. Anlaşma sonrası eBay’deki satış ilanı yayından kaldırıldı.

Teselya Üniversitesi’nden toplumsal tarihçi Polymeris Voglis, fotoğrafların tarihsel önemine dikkat çekerek, “Kendi infazlarına yürüyen bu kişilerin yüzlerini 82 yıl sonra ilk kez görüyoruz. Boyun eğmeyen duruşları beni çok etkiledi” dedi. Voglis, söz konusu karelerin ders kitaplarında yer alması gerektiğini savundu.

Öte yandan fotoğrafların gündeme gelmesinin ardından Kesariani’de Nazilerin infaz ettiği komünistler için yapılan anıtın tahrip edildiği bildirildi. Belediye, anıtın onarılacağını duyurarak “Tarihi hafıza silinemez” açıklamasını yaptı.

II. Dünya Savaşı sonrasında Batı destekli yönetim ile komünistler arasında patlak veren ve 1949’a kadar süren iç savaşın yarattığı siyasal kutuplaşmanın etkilerinin, Yunanistan’da hâlâ hissedildiği belirtiliyor.