On binler Ankara'da birlik oldu: Geçinemiyoruz

Türkiye’nin dört bir yanından gelen on binlerce yurttaş, düşük asgari ücret zammına ve AKP’nin politikalarına tepki göstermek için Ankara’da bir araya geldi. Asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zammı protesto amacıyla düzenlenen ve “Yurttaş birlikteliği” adı verilen miting, toplumun dezavantajlı kesimlerinin isyanını haykırdığı bir buluşmaya dönüştü. Türkiye’deki derin ekonomik krizden etkilenen gençler, kadınlar, işiler, emekçiler, engelliler ve emekliler Ankara Tandoğan Meydanı’nı doldurdu.

Saat 11.00’de Ankara Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanan kitleler, mitingin yapılacağı alana yürüdü. Türkiye’deki 69 kurumun çağrısıyla düzenlenen ve 160’ın üzerinde kurumun desteğini alan mitinge CHP lideri Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Mitinge SOL Parti de destek verdi. SOL Partililer alana, “Açlığa ve sefalete karşı ayağa” ve “Hükümet istifa” yazılı pankart ile girdi. SOL Genç ise “Çalışırken ölmek istemiyoruz” pankartı taşıdı.

“HÜKÜMET İSTİFA”

Konuşmalar için meydana kurulan sahnenin arkasındaki ekrana, “Yurttaş sesleniyoruz, haklarımızı alacağız” yazısı yansıtıldı. Çağrıya destek veren kurumların ismi de miting boyunca ekrana verildi. Miting tertip komitesi adına Avukat Şenal Sarıhan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmaları katılımcılardan büyük alkış aldı. Özel’in konuşması sık sık, “Hükümet istifa” sloganlarıyla da kesildi.

“BORÇ ALARAK MİTİNGE GELDİM”

Miting alanına gelen yurttaşların en çok kullandığı ifadeler, “Geçinemiyoruz” oldu. Arkadaşından borç isteyerek miting için Başkent’e geldiğini söyleyen bir emekli yurttaş, “Saraylarda oturanlar bizi bu ülkeye yük görüyor. Ben 40 yılı gece gündüz demeden çalıştım, bu ülkede bir şeyler ürettim. Bana layık gördükleri emekli ücretiyle Sivas’tan Ankara’ya gelemiyorum” dedi.

Mitinge Bodrum’dan katılan bazı emekli yurttaşlar, yanlarında getirdikleri mandalinaları alanda dağıttı. Alanda çalan, “Bir şey yapmalı” şarkısına kalabalık hep bir ağızdan eşlik etti. Alanda, “İnsanca bir yaşam istiyoruz”, “AKP elini cebimizden çek”, “Sermayeye değil emeğe bütçe” sloganları atıldı. Yurttaşlar öte yandan, “Parasız sağlık hakkımızı alacağız”, “Asgari ücretle Mehmet Şimşek geçinsin”, “Yoksulluğa ve hayat pahalılığına son”, “Silifke’nin yoğurdu bu asgari ücreti kim doğurdu”, “Silkeleme sırası 86 milyonda” yazılı dövizler de taşındı.

İŞLEYEN: SESİMİZİ MEYDANLARA TAŞIYACAĞIZ

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, yurttaş birlikteliğine ve mitinge yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’ne geçiş ile birlikte ortaya çıkan, “Tek adam rejiminin” Türkiye halkını büyük bir yoksulluğa sürüklediğini belirten İşleyen, “Kendi etraflarında kümelenen çok küçük bir azınlığın zenginliğine zenginlik katması karşılığında asgari ücretli işçinin, gençlerin, emeklilerin ve bütün emekçilerin lokmasını elinden almaya çalışıyorlar” diye konuştu.

İktidarın, “Suriye'de fetih havası yaratmaya çalıştığını” kaydeden İşleyen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aynı iktidar, memleketimizi ise büyük bir yoksulluk çemberine soktu. Tandoğan'dan ve memleketin dört bir tarafında eylemlerde, Birleşik Metal’in mücadelesinden, irili ufaklı fabrika direnişlerinden yükselen ses bu sefalet iktidarına artık yeter sesidir. Halkın şimdi ayrı ayrı yükselen seslerin birleşerek tek adam rejiminden kurtulması bu memleketin tek ve gerçek umududur. SOL Parti olarak hükümet istifa, Erdoğan istifa diyerek bugün Tandoğan meydanına taşıdığımız sesi memleketin bütün sokaklarına, meydanlarına taşıyacağız. Bütün muhalefeti bu barikatta buluşmaya çağırıyoruz.”