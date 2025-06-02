On binler Antalya’da: Umut işte burada

Haber Merkezi

CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta Türkiye’nin başka bir ilinde düzenlediği ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerinin bu haftaki adresi Antalya oldu.

Miting öncesi CHP milletvekilleri spor salonu binasına İmamoğlu’nun fotoğrafının yer aldığı ‘Free İmamoğlu - İmamoğlu’na Özgürlük’ pankartı astı. Silivri’de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu da mesaj gönderdi. İmamoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: ‘Merhaba Antalya, kadınlara, gençlere, emekçilerimize, bu topraklara, bu cumhuriyete gönül veren herkese selam olsun. Zaman zaman toplumlar bir eşikten geçer. İşte biz de bu eşiğin tam ortasındayız.’

On binlerce yurttaşın katıldığı mitingde konuşan Genel Başkan Özgür Özel ise, 19 Mart’tan bu yana direnişi büyüttüklerini belirterek ‘Erdoğan, Kepez’i görüyor musun, umut işte burada, umut Toroslar’da’ dedi. Özel, İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonları işaret ederek, ‘Ne yaparsanız yapın, başaramayacaksınız’ dedi.