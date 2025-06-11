On binler başkanı uğurladı

Politika Servisi

Evinin havuzundaki arızaya bakarken elektrik akımına kapılması sonucu 3 gün yoğun bakımda kalan ve önceki gün yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek son yılların en geniş katılımlı törenlerinde biriyle son yolculuğuna uğurlandı. 7’den 70’e binlerce kişi başkan Zeyrek’in ardından gözyaşı döktü. Zeyrek’in cenazesi sabah saatlerinde hastane morgundan alındı İlk tören belediye binası önünde cenaze töreni düzenlendi.

ONA VERDİĞİM SÖZÜ TUTACAĞIM

Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, güçlükle yaptığı konuşmasında ‘‘O çok inançlı bir adamdı. Gecesini gündüzüne katarak yapacak çok işim var derdi. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep ‘Nurcan, dik dur’ derdi. Dimdik duracağım. Sizlerden helallik istiyorum çünkü çok inançlı biriydi. 3 tane yavrum var, sözümü tutacağım. Onlara hem anne hem baba olacağım. Bütün Manisa’nın duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

YÜREĞİNİ KAZANMADIĞI TEK KİŞİ YOK

Ardından kürsüye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel de gözyaşları içinde yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "6 yaşından beri en zorlu konuşmam bu. Deniz Baykal 2009’da belediye başkan adayımız rahatsızlanınca benden aday olmamı istedi. Bir önceki seçimde oyumuz yüzde 6 nasıl alalım diye sordum. Bu seçimde olmasa da sen alacaksın dedi. Ben alamadım, Ferdi aldı. Ferdi benden daha Manisalıdır. Aşkla bağlıydı eşine, çocuklarına ve Manisa’ya. Yunus Emre Belediye Başkan adayı olmak istiyordu. Şehzadeler’i de kazanacağız Yunus Emre’yi de dedim, ama sana büyükşehri vereceğim. Sen alırsın Manisa’yı dedim. O gidince ne yapacağız bilmiyorum. Onun kadar çok sevilmeyi hak eden bir insan daha yoktur. Konuşmaya başlayınca o kadar samimiydi ki dinleyen ağzının içine düşer. Sohbet edip de yüreğini kazanmadığı bir kişi bile yok. Kızları, ailesi hepimize emanet. Allah hepimize sabır versin.’’

Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da Ferdi Zeyrek’in cenazesine katılmak için Adalet Bakanlığı’na başvurmuştu ancak törene katılamadı. Dilek Kaya İmamoğlu ve çok sayıda parti yöneticisi ise törendeydi. CHP’nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Hikmet Çetin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da katıldı.

Belediyede düzenlenen törenin ardından Zeyrek’in cenazesi Hatuniye Cami’sine getirildi. Öğle namazının ardından Zeyrek’in naaşı törenle Cumhuriyet Meydanı’na götürüldü.

BABAYA ZOR VEDA

Oğlunun vefat haberi üzerine fenalaşan ve camiye sağlık ekipleri eşliğinde sedyede getirilen anne Gülten Zeyrek, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü, dua etti. Eşi Nurcan, 18 yaşındaki kızı Nehir ve 7 yaşındaki ikizleri Elif ve Zeynep Zeyrek de tabuta sarıldı. Zeyrek’in cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı’nda kılındı. Namazın ardından naaşı, üzerinde Türk bayrağı ve taraftarı olduğu Manisaspor bayrağının yer aldığı cenaze aracına taşındı. Cenaze törenine katılan çok sayıda vatandaş zaman zaman ‘‘Manisa seninle gurur duyuyor’’, ‘‘Büyük başkan’’ sloganları attı.

Çatal Mezarlığı’na götürülen cenaze aracına vatandaşlar yürüyerek eşlik etti, araca karanfil attı. Zeyrek’in naaşı, Çatal Mezarlığı’nda toprağa verildi. Törende Ferdi Zeyrek’in özgeçmisi okundu. Ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Desti, Başkan Zeyrek ile göreve seçildikten sonra tanıştığını belirtip, ‘‘Manisa’ya olan sevdasını burada gördüm. Her işin hesabını sorardı. Her bayramda personeli tek tek gezerdi. Son ziyaretinde, ‘İyice dinlenin, ailenizle vakit geçirin, dönüşte çok çalışacağız’ dedi. O bayrağı çok yukarı koydu. Biz de bundan sonra bize emanet ettiği bayrağı alıp, daha yukarı taşıyacağız’’ dedi.

∗∗∗

HERKESİN BAŞKANIYDI

Cenaze törenine çok sayıda büyükşehir belediye başkanı da katıldı. Başkanlar şu görüşleri paylaştı:

• Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesine ilişkin, "Başımız sağ olsun. Değerli bir başkandı. Çok kısa sürede çok güzel hizmetler yaptı. Bir sevgi seli oluştu. Gerçekten ender görülen bir cenaze merasimiydi. İnsanlar hüngür hüngür ağlıyordu" dedi.

• Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise “Hepimizin başı sağ olsun. Güzel bir insanı kaybettik. Hem başarılı hem çalışkandı. Gerçekten geleceği olan çok güzel bir insanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi.

• Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, duygularını ‘’Kendisi bir yılı aşkın bir süredir belediye başkanıydı ama ne kadar güzel iş yaptığını, halktan yana davrandığını cenazesinde gördük” sözleriyle dile getirdi.

• Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: "Benim canım kardeşim, her şeyimdi o. Daha geçen hafta Antalya Büyükşehir Belediyesi- Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliği protokolleri imzaladık. Manisa için Antalya için çok güzel şeyler düşünüyordu."

∗∗∗

GEÇ BULDUK, ÇOK ERKEN KAYBETTİK

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze töreni için Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yurttaşlar, üzüntülerini dile getirdi. Cenazeye katılan Manisalı mahalle muhtarı, “Manisa onu geç buldu, erken kaybetti. Ne söz verdiyse yaptı'' dedi. Zeyrek için Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, yurttaşlar başkanlarını son yolculuğuna uğurladı. Yurttaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Yurttaşlar duygularını ANKA Haber Ajansı'na aktardı. Bir başka Manisalı yurttaş ise,“- Ferdi Başkanımızı kaybettik. Çok üzgünüz. Onu çok seviyorduk. Ferdi Babamızı kaybettik” diye konuştu. 70 yaşında olduğunu söyleyen bir yurttaş ise Zeyrek’in hizmetlerinden bahsederek, “Zeyrek’in yerini dolduracak başka bir başkan gelemez” ifadelerini kullandı. AKP’ye 20 yıldır oy verdiğini, ilk kez CHP’den Zeyrek’e oy verdiğini ve oyunu helal ettiğini belirten bir başka yurttaş da, “Ne vaat ettiyse yaptı. Manisalıların istediği her şeyi yaptı. Çocukla çocuk, gençlerle genç, büyüklerle büyük oldu'' dedi. Bir başka bir yurttaş da, “Her zaman halkını düşünen, sağcı-solcu diye kimseyi ayırmayan bir insandı” ifadelerini kullandı.