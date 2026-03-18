On binler Saraçhane’ye akacak

19 Mart operasyonların yıldönümünde “Millet iradesine sahip çıkıyor” mitinglerinin 99’uncusu bugün Saraçhane’de yapılacak.

Miting, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edildiği 18 Mart’ta saat 20.30’da başlayacak.

Kararın birinci yılında İBB, Saraçhane’de saat 19.20’de yeryüzü sofrasıyla iftarda yurttaşları buluşturacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İstanbul’da şehit aileleri ve gazilerle iftar yapacak, ardından Saraçhane’ye gelecek.

Mitinge, şimdiye kadar CHP mitinglerinde çalınan şarkıları seslendiren isimler davet edildi. “Millet iradesine sahip çıkıyor” eylemlerinin parçası haline gelen Kurtuluş Yok Tek Başına, Geri Durma şarkılarının sahibi İlkay Akkaya mitingde olacak. Halk müziği sanatçısı Onur Akın da mitingde olacağı kesinleşen isimlerden. Son konuşmacı olarak Özgür Özel kürsüye çıkacak. Özel “sivil darbeye karşı demokrasi ve adalet mücadelesi” çerçevesine odaklanacak. Ancak öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da Saraçhane’de konuşacak. 19 Mart eylemlerinde tutuklanan iki öğrenci de mitingde kürsüden seslenecek. Ayrıca sendikalar, emek meslek örgütü temsilcileri de alanda olacak.

ÖĞRENCİLER ALANDA

Öte yandan 19 Mart protestolarının en önünde yer alan öğrenciler bu sene 18 ve 19 Mart günleri sokağa çıkıyor. 18 Mart günü saat 19.30 da İstanbul Üniversitesi esnaf yemekhanesi önünde barikatın yıkıldığı yerde buluşacak gençler, Beyazıt Meydanı’na yürüyecek. 19 Mart günü de aynı yerde buluşacak gençler, Beyazıt Meydanı’nda bir öğrenci buluşması gerçekleştirecek. Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptalinde Galatasaray Üniveristesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Aylin Atalay Saybaşılı’nın de diploması iptal edilmişti. Üniversitede Saybaşlı’ya destek eylemleri diğer okullarla eş zamanlı olarak uzun süreli akademik boykota dönüşmüştü.

Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Meclisi de "Yeniden Yapabiliriz" çağrısıyla 19 Mart’ın birinci yıl dönümünde tüm üniversitelileri birleşik bir gençlik mücadelesine çağırdı.