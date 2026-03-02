On binlerce emeklinin maaşına Nisan'da zam gelecek: Kimleri kapsıyor?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) milli gelir verilerini güncellemesinin ardından, emekli aylıklarının hesaplanmasında esas alınan büyüme oranı da revize edildi. Bu değişiklik, özellikle 1 Ocak 2025 tarihinden sonra emeklilik başvurusu yapanları ilgilendiriyor. Söz konusu tarihten itibaren bağlanan emekli aylıkları Nisan ayında yeniden hesaplanacak ve oluşan farklar ödenecek.

KİMLERİ KAPSIYOR?

Düzenleme, 2025 yılı başından sonra emeklilik dilekçesi veren ve aylığı bu tarihten sonra bağlanan emeklileri kapsıyor.

Daha önce emekli olanlar ise mevcut maaşları üzerinden zam almaya devam edecek; bu hesaplama değişikliğinden etkilenmeyecek.

NİSAN'DA MAAŞLAR ZAMLI YATACAK

Nisan ayında maaşlara yansıtılacak ek artış oranı bu yıl yüzde 1,08 olarak uygulanacak. Ancak halen 20 bin TL düzeyinde olan en düşük emekli aylığını alanlar, söz konusu artış kök maaş üzerinden hesaplanacağı için fiilen herhangi bir zam görmeyecek.

Buna karşılık, emeklilik dilekçesini 2026 yılında vererek şubat ayında 25 bin TL aylık bağlanan bir emeklinin maaşı, nisan itibarıyla yaklaşık 270 TL artarak ödenecek.