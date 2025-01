On binlerce insan öldü, hesap sorulmadı

Bolu’da 78 yurttaşın ölümüne yol açan Grand Kartal Otel’deki yangının ardından gözler, Türkiye’de on binlerce insanın yaşamını yitirdiği facialara çevrildi. AKP iktidarlarında tren kazalarında, yurt yangınlarında, su baskınlarında ve depremlerde on binlerce insan yaşamını yitirirken Türkiye, “Ucuz ölümler ülkesi” haline getirildi. Hemen her facianın ardından sorumluyu dışarıda arayan iktidar, hesap vermekten ise kaçındı.

ADALETİN İKİ YÜZÜ

CHP Milletvekili Gülcan Kış, “AKP Adaletinin İki Yüzü” isimli çalışmasında, ölümlü faciaları ve iktidarın hesap vermeme geleneğini bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye’deki hemen her felaketin ardından, “AKP’nin adaletinin aynı şekilde işlediğini” söyleyen Kış, “Ölüm saçan patronlar, AKP müteahhitleri dışarıda. Bakanlar, bürokratlar hesap vermiyor. Adalet isteyenler ise yargılanıyor” diye konuştu. Kış’ın çalışmasında yaşananlar şöyle sıralandı:

MADEN FACİASI

Soma’da 2014’te 301 madenci göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Maden sahipleri ve yöneticileri birkaç yıl yatıp serbest kaldı, dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız, Çalışma Bakanı Faruk Çelik ve AKP’nin bürokratları hesap vermedi. Madenciye tekme atan görüntüleriyle hafızalara kazınan dönemin Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel, ateşe olarak atandı ardından ise TFF’de koordinatör olarak görevlendirildi. Madencilerin hakkını arayan Can Atalay, Hatay’dan milletvekili seçilmesine rağmen cezaevine atıldı.

YURT YANGINI

Aladağ’da Süleymancılar cemaatine ait kaçak yurtta 12 çocuk yanarak öldü. Yurt müdürü ve bazı görevliler tutuklandı ama dönemin Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz hiçbir yaptırımla karşılaşmadı.

TREN KAZASI

Çorlu’da 25 yurttaş, tren faciasında hayattan koparıldı. Dokuz kişi tutuklandı ancak dönemin Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan’a dokunulmadı. Oğlunu kaybeden Mısra Öz, Bolu yangınıyla ilgili yaptığı bir sosyal paylaşımı nedeniyle soruşturmaya maruz kaldı.

DEPREM

6 Şubat 2023’te 53 bin yurttaş, depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitirirken çürük binaların müteahhitleri serbest bırakıldı, devlet ihaleleri alan AKP’ye yakın şirketlere ceza çıkmadı.

İLİÇ MADEN KAZASI

Erzincan İliç’teki Çöpler Altın Madeni’ndeki kazada göçük altında kalan dokuz işçinin cesetlerine, kazadan 116 gün sonra ulaşıldı. Madene ÇED olumlu raporu veren dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum’a hiçbir yaptırım uygulanmadı.

BU DÜZEN DEĞİŞECEK

Kış, çalışmasında sıraladığı ölümlü facialarda kimsenin hesap vermemesine ilişkin şunları söyledi: “Suçlu AKP’li bir bakan, müteahhit ya da bürokratsa bırakın yargılanmayı, ödüllendiriliyor. Bu düzen değişecek. Bu çürümüş düzeni değiştirmek için, adaleti savunan herkesin yanında olacağız. Türkiye’de gerçek adalet sağlanana kadar mücadelemiz sürecek.”