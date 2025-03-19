On binlerce kişi İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de buluştu

Ebru ÇELİK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Erdoğan'ın rakibi olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun çok sayıda kişiyle gözaltına alınması infial yarattı.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve evi aranan Ekrem İmamoğlu, saat 10.00 sularında Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve çevresinde olağanüstü önlemler alındı. Caddeye çıkan çok sayıda sokağa polis bariyerleri konuldu.

Ablukalara rağmen yurttaşlar ve İBB çalışanları da emniyet önünde toplandı. 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu', 'Hükümet istifa', 'Faşizme karşı omuz omuza' sloganları atan yurttaşlar kararı protesto etti.

Burada bir belediye çalışanı, "Belediyenin hali ne olacak bilmiyoruz. Ekrem başkan için buradayız ama konuşmaya korkuyoruz" dedi.

Vatan Caddesi'ne gelen yurttaşlardan biri, "Biz önce kendi hakkımızı savunmaya, sonra başkanımızı savunmaya geldik. Olmayacak şey bu. Kendi belediye başkanıyken cezaevinden çıktı, Başbakan oldu. Kendine hiçbir şey yapmadılar, yandaşlarına yapılmıyor. Daha yeni 78 insanımız ateşlerin içinde yandı, ona bile istifa etmedi. İmamoğlu'nu içeri alıyor, olmayacak bir şeydir bu. İmamoğlu'na yapmadı bunu, halkımıza yapıyor, Türkiye'ye yapıyor. Bir kendi, tek adam, Saray adamı. Saray'da emir veriyor, geliyor insanlara işkence ediyor, zulüm ediyor" diyerek tepki gösterdi.

Başka bir yurttaş ise, "Demek ki o kadar korkuyorlar. En büyük korku demek ki İmamoğlu ve halk. Halk İmamoğlu'nun arkasında olduğu sürece İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak" dedi.

Vatan Caddesi'ndeki polis ablukasına rağmen halk toplanıyor!



BirGün'e konuşan yurttaş, "Halk İmamoğlu'nun arkasında olduğu sürece İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak" dedihttps://t.co/1vRTa0UInY pic.twitter.com/AkY0KupnDV — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 19, 2025

Günün ilerleyen saatlerinde Vatan Caddesi'ndeki kalabalık arttı. Burada BirGün'e konuşan başka bir yurttaş, "İmamoğlu'ndan korkuyorlar. Ecel terleri döküyorlar, kaybediyorlar ya. Potansiyel tehlike olarak görüyorlar İmamoğlu'nu, yenilecekler. Çaldıklarının hesabını verecekler diye korkuyorlar" dedi.

BİNLER SARAÇHANE'YE YÜRÜDÜ

Vatan Caddesi'nde bir araya gelen yurttaşlar, saat 16.00'da İBB'nin bulunduğu Saraçhane'ye doğru yürüyüşe geçti.

Binlerce yurttaş trafiği durdurarak yollarda Saraçhane'ye doğru yürüyor. Trafikte araçlarıyla yolda olan yurttaşlar da sloganlara eşlik etti. Yurttaşlar, Saraçhane'ye vardı.

20.30'A ÇAĞRI YAPILDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'nin Saraçhane'deki binasında bekleyen kalabalığa seslenerek saat 20.30'da Saraçhane önüne çağrı yaptı. Çok sayıda siyasi parti de bu çağrıya destek vererek alanda olacaklarını duyurdu.

DİLEK İMAMOĞLU: "KABULLENİRSENİZ DEMOKRASİ ÖLÜR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından Saraçhane’deki belediye binası önünde binlerce kişi kararı protesto etmek için toplandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu 20.30'da Saraçhane’de kalabalığa seslendi, “Bugün hepimiz gözaltındayız. Kabullenmeyin, kabullenirseniz demokrasi ölür” dedi.

Dilek İmamoğlu Saraçhane'de yaptığı açıklamada, “Bugün gözaltına alınan sadece Ekrem İmamoğlu değildir. Bugün gözaltına alınan 16 milyonlu İstanbul'un iradesidir, kent lokantası sayesinde et yüzü gören emeklilerdir. Yurtta kalıp okuyabilen gençler gözaltındadır bugün” ifadelerine yer verdi.

ÖZEL: "BUNU YAPAN GECE UYKUSUNDA SIÇRAYARAK UYANIYOR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de açıklamalarda bulunuyor

Özgür Özel'in açıklamasından öne çıkan başlıklar:

"19 MART DARBE GİRİŞİMİDİR"

Kimsenin kafası karışmasın, dünden beri olan bitenin bir adı var. O adı koyalım, dünden beri olan biten bir darbe girişimidir. 19 Mart darbe girişimidir. Bugün milletin iradesiyle yargı darbesiyle elinden alınmak istenmektedir. İstanbulluların tam 3 kez üstüste büyükşehire seçtikleri, emanet ettikleri, sizlerin kardeşim, ağabeysi, evladı Ekrem İmamoğlu'na yapılan darbe girişimi milli iradeye yapılan darbe girişimidir. Ortada ne yolsuzluk vardır ortada ne bir terör örgütü ne bir çıkar örgütü vardır. Ama ortada minareye kılıf uydurmaya çalışan, görevlendirilmiş yargı cellatları vardır. Ne diyeceklerdi? Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasından, Recep Tayyip Erdoğan korkuyor, o yüzden mi gözaltına aldık diyeceklerdi?

"BUNU KİMİN YAPTIĞINI BİLİYORUZ"

Adı hukuksuzluktan başka bir işle anılmayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı sadece bir aracıdır. Bir başsavcı, bir savcı, bir büyükşehir belediye başkanını, dünyanın çok bildiği şehrin belediye başkanını, Türkiye'nin gözbebeği, en büyük metropolün belediye başkanını haksızca iftiralarla, kumpaslarla aynı anda 5 dava açarak, Ekim'den bu güne 25 yıllık hapis cezası isteyerek. 35 yıl önce yüzlerce arkadaşıyla davet edilip geçiş yaptığı, 2 ders hariç, daha önce aldığı derslerden 10 tanesini yeniden aldığı, diplomasını aldığı üniversitenin 31 yıl sonra verdiği diplomasını vicdanı olan bir savcı, hukuku düşünen bir savcı, ülkeyi düşünen bir savcı yapabilir mi? Bunu kimin yaptığını biliyoruz. Bunu yaptıran geceleri uykusundan sıçrayarak uyanıyor ve kendi sesini duyuyor; İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Kabusu olan o ses, o ses onu rahat bırakmıyor. Yeniden uykuya dalamıyor. Çünkü o sesi duyuyor. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. Allah şahit hepimiz biliyoruz ki Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ile onunla karşı karşıya girdiği 4 seçimi kaybettiği için. Birinde hazımsızlıkla iptal ettirdiği, bir diğeri tekrar seçim ve geçen yıl 31 Mart'taki üçüncü seçimle 3 seferdir Ekrem İmamoğlu'nu, bükemediği bileği yargı sopasıyla kırmaya çalışıyor.