On binlerce öğretmeni ilgilendiriyor: Dikkat çeken "sigorta" kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu, ücretli öğretmenlerin "eksik prim" sorununa dair tavsiye kararı verdi.

Kars’ta görev yapan bir öğretmenin başvurusu üzerine verilen bu karar, binlerce eğitimciyi yakından ilgilendiriyor.

Başvuran öğretmen, 2017-2018 dönemlerinde çalıştığı halde 247 günlük priminin eksik yatırıldığını belirterek hakkını aradı.

"GEÇMİŞ MAĞDURİYETLER GİDERİLMELİ"

Ombudsmanlık; haftalık ders saati belirli bir sınırın üzerinde olan ücretli öğretmenlerin çalışmalarının "tam süreli" sayılması gerektiğine hükmetti.

Karara göre; haftalık 12 saat ve üzeri derse giren sınıf öğretmenleri ile 10 saat ve üzeri derse giren branş öğretmenlerinin primleri aylık 30 tam gün üzerinden yatırılmalı.

KDK, Milli Eğitim Bakanlığı’na bu hesaplama yöntemini uygulama ve geçmiş mağduriyetleri giderme yönünde tavsiyede bulundu.

"ADALETSİZLİK"

Mevcut sistemde primler, ders saatinin 7,5'e bölünmesiyle hesaplandığı için bir öğretmen ayda 160 saat derse girse bile sadece 21 gün sigortalı sayılabiliyordu. Ombudsman bu durumun "mağduriyet ve adaletsizlik" yarattığını vurguladı.