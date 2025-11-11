On binlercesi sokakta, risk altında

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde meydana gelen iş cinayetinde yaşamını yitirenlerden üçünün çocuk olmasının ardından gözler bir kez daha Türkiye’deki çocuk işçi gerçeğine döndü.

Denetimde zafiyet gösterdiği gerekçesiyle eleştirilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verileri, çarpıcı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı mobil ekipler, sokakta çalıştırıldığı tespit edilen çocuklara yönelik Ocak 2024-Haziran 2025 döneminde tarama çalışması yaptı. Türkiye’deki 81 ilinde 393 ekiple gerçekleştirilen taramanın ardından çarpıcı sonuçlar açığa çıktı. Sokakta çalıştırılan ve risk altında olan çocuklara yönelik denetimler, 12 Haziran 2017 tarihinde başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verilerine göre, 12 Haziran 2017 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında tespit edilerek müdahale edilen çocuk sayısı 51 bin 808’e ulaştı.

Sokakta çalıştırılan ya da dilendirilen çocukların, ihmal veya istismara uğrama ya da suça yönelme riski altında olduğu kaydedildi. Ocak 2024-Haziran 2025 döneminde tespit edilen çocuklardan bin 731’i hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. Toplam 771 çocuğun ise ailesinden alındığı ve bakım için kuruma gönderildiği bildirildi.

MESEM’DEKİ TEHLİKE

Çocukları devlet eliyle işçileştirmek ve patronlara kaynak aktarımı için yasal kılıf olarak kullanılan MESEM’lerde yaşanan ölümlerin ve kazaların sayısı da dikkati çekti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) resmi verilerine göre, mesleki eğitimdeki çocukların dahil edildiği MESEM Programı kapsamında 10’u ölümlü, bin 348 "kaza" gerçekleşti.