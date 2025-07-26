On binleri yerinden eden çatışmada kırılgan ateşkes

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Güneydoğu Asya ülkeleri Tayland ve Kamboçya arasında on binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açan çatışmalar sonrası tarafların ateşkeste anlaştığı bildirildi. Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ülkesi ile Tayland arasındaki sınır çatışmalarının ardından Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in önerdiği ateşkesi kabul ettiklerini açıkladı.

Hun Manet, “Tayland ve Kamboçya arasındaki mevcut silahlı çatışmayı çözmenin yolu, Tayland tarafının ateşkesi kabul etme konusunda istekli davranmasından geçiyor” ifadesini kullandı. Tayland hükümeti de Malezya Başbakanı İbrahim’in önerdiği ateşkesi prensipte kabul ettiklerini ve bunu değerlendireceklerini açıkladı. Öte yandan Kamboçya’nın gün boyu sınır bölgesinde saldırılarını sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, “Herhangi bir ateşkes, sahadaki koşullara uygun olmalıdır” denilirken Kamboçya’nın eylemleri “iyi niyetten yoksun” olarak nitelendirildi.