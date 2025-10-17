On İki Ada nedir, Hangi adalardır? Türkiye - Yunanistan arasındaki '12 Ada Sorunu' nedir?

On İki Ada ya da Yunanca adıyla Dodekanez, hem coğrafi hem de politik anlamda uzun yıllardır Türkiye ve Yunanistan arasında tartışma konusu olan bir ada grubudur. Peki On İki Ada hangi adalardan oluşur, 12 Ada sorunu nedir ve bu adalar neden bu kadar önemlidir? Adaların tarihsel kökeninden günümüzdeki statüsüne kadar merak edilen tüm detaylar şöyle:

ON İKİ ADA’NIN COĞRAFİ KONUMU

On İki Ada, Ege Denizi’nin güneydoğusunda, Türkiye kıyılarına oldukça yakın bir bölgede yer alır. Doğuda Anadolu kıyıları, batıda Kiklad Adaları, güneybatıda Girit ile çevrilidir. Günümüzde bu adalar Yunanistan’ın Güney Ege Bölgesi’ne bağlı olup, idari merkezi Rodos Adası’dır.

Adalar toplamda yaklaşık 2.714 km² yüzölçümüne sahiptir ve 2005 verilerine göre nüfusu 200.000 civarındadır. Türkiye kıyılarına en yakın adalardan bazıları, Kaş’ın hemen karşısındaki Meis (Kastellorizo) ve Bodrum’un açıklarındaki İstanköy (Kos)’tur.

ON İKİ ADA HANGİ ADALARDAN OLUŞUR?

Adını “on iki üyeli meclisle yönetilen adalar” sisteminden alan bu grup, adından farklı olarak yalnızca 12 değil, 20’den fazla ada ve adacıktan oluşmaktadır. Ancak en bilinen ve büyük 12 ada şunlardır:

Sıra Yunanca Adı Türkçe Adı 1 Astypalaia İstanbulya 2 Halki Herke / Hereke 3 Kalymnos Kilimli / Kelemez 4 Karpathos Kerpe 5 Kasos Kaşot / Çoban 6 Kos İstanköy 7 Leros İleryoz 8 Nisyros İncirli 9 Patmos Batnaz 10 Rhodes Rodos 11 Symi Sömbeki 12 Tilos İlyaki

Buna ek olarak Meis Adası (Kastellorizo) coğrafi olarak Akdeniz’de bulunsa da On İki Ada grubuna dahil kabul edilir.

ON İKİ ADA’NIN TARİHÇESİ

On İki Ada’nın tarihi, farklı medeniyetlerin hâkimiyetleriyle şekillenmiştir. Antik dönemden Bizans’a, Bizans’tan Osmanlı İmparatorluğu’na kadar uzanan bu süreçte adalar hem ticaret hem de askeri açıdan büyük önem taşımıştır.

Osmanlı Dönemi: Osmanlılar, 1522’de Rodos’un fethiyle birlikte adaları kontrol altına almıştır. “Cezayir-i Bahr-i Sefid” yani “Akdeniz Adaları” adıyla anılan bu bölge, Osmanlı idaresinde uzun süre kalmıştır.

İtalyan İşgali ve Sonrası: 1912’de Trablusgarp Savaşı sırasında İtalya tarafından işgal edilen adalar, savaş sonrasında da geri verilmemiştir. 2. Dünya Savaşı sonrasında ise adalar, 1947 Paris Antlaşması’yla Yunanistan’a devredilmiştir.

TÜRKİYE VE YUNANİSTAN ARASINDAKİ 12 ADA SORUNU

12 Ada sorunu, iki ülke arasında uzun yıllardır süregelen diplomatik anlaşmazlıklardan biridir. Bu sorun esasen egemenlik alanları, karasuları, kıta sahanlığı ve hava sahası gibi konularla ilgilidir.

Adaların bir kısmı Türkiye kıyılarına birkaç kilometre uzaklıktadır.

Yunanistan’ın bu adaları askerîleştirmesi, Lozan ve Paris antlaşmalarına aykırı olduğu gerekçesiyle Türkiye tarafından eleştirilmektedir.

Meis Adası’nın, Akdeniz’deki enerji paylaşımı açısından “Mavi Vatan” sınırlarına etkisi de tartışma konusudur.

Böylece 12 Ada, hem jeopolitik önemi hem de uluslararası hukukta statüsü bakımından Türk dış politikasında kritik bir yer tutar.

ON İKİ ADA’NIN GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU

Bugün adalar Yunanistan’ın Güney Ege Bölgesi’ne bağlıdır. Rodos, Kalimnos ve Kos gibi büyük adalar yoğun turizm faaliyetleriyle öne çıkarken, küçük adalar yerel balıkçılık ve tarım ekonomisiyle ayakta durmaktadır. Türk turistler için özellikle Rodos, Sömbeki ve İstanköy, vize kolaylığıyla en çok ziyaret edilen Yunan adaları arasındadır.

SONUÇ: ON İKİ ADA NEDEN ÖNEMLİ?

On İki Ada, hem tarihsel bağlamı hem de jeopolitik konumu nedeniyle Türkiye ile Yunanistan arasındaki en hassas konulardan biridir. Bu adalar yalnızca turistik değeriyle değil, aynı zamanda Akdeniz’deki deniz yetki alanları açısından da stratejik öneme sahiptir. Geçmişten bugüne yaşanan gelişmeler, On İki Ada’nın uluslararası siyasetteki önemini koruyacağını göstermektedir.