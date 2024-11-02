On Numara 1 Kasım 2024 Sonuçları Açıklandı! Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Sorgulama Ekranı | 1 Kasım 2024 On Numara çekiliş sonuçları

On Numara 1 Kasım 2024 sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı. Milli Piyango TV YouTube kanalından naklen yayınlanan On Numara çekilişinde bu hafta 653 bin TL'lik büyük ikramiye devretti. Çekilişin ardından 1 Kasım On Numara sonuçları çekiliş sorgulama ekranı araştırmaları ise hız kazandı. 1 Kasım On Numara sonuçlarını içeriğimizde yer alan Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte 1 Kasım On Numara çekiliş sonuçları ve Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

ON NUMARA 1 KASIM SONUÇLARI

On Numara 1 Kasım 2024 çekilişinde 653 bin TL'lik büyük ikramiye devretti. On Numara çekiliş sonuçları ise millipiyangoonline internet adresi üzerinden yayınlandı.

1 Kasım Pazartesi 2024 günü On Numara çekilişinde kazanan sayılar ise 1-2-6-7-10-19-23-24-25-27-29-33-43-44-47-52-56-64-65-67-72-77 oldu.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA

On Numara sonuçları ve ne kadar ikramiye çıktı sorgulama ekranı Milli Piyango'ya ait olan Milli Piyango Online platformu üzerinden açıldı. Bilet seri numaranız ve oynadığınız rakamlarla kazancınızı çevrimiçi olarak sorgulayabilir öğrenebilirsiniz.

Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Ekranı için Tıklayınız

ON NUMARA KURALLARI

Milli Piyango tarafından açıklanan 10 Numara kuralları şu şekilde: