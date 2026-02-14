On Numara 13 Şubat 2026 Sonuçları Açıklandı! Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Sorgulama Ekranı | 13 Şubat 2026 On Numara çekiliş sonuçları

On Numara 13 Şubat 2026 sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı. Milli Piyango TV YouTube kanalından naklen yayınlanan On Numara çekilişinde bu hafta yaklaşık 2,1 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu. Çekilişin ardından 13 Şubat On Numara sonuçları çekiliş sorgulama ekranı araştırmaları ise hız kazandı. 13 Şubat On Numara sonuçlarını içeriğimizde yer alan Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte 13 Şubat On Numara çekiliş sonuçları ve Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

ON NUMARA 13 ŞUBAT SONUÇLARI

On Numara 13 Şubat 2026 çekilişinde yaklaşık 2,1 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu. On Numara çekiliş sonuçları ise millipiyangoonline internet adresi üzerinden yayınlandı.

13 Şubat Cuma 2026 günü On Numara çekilişinde kazanan sayılar ise 3 - 6 - 9 - 11 - 19 - 26 - 28 - 29 - 32 - 37 - 39 - 40 - 42 - 49 - 51 - 60 - 61 - 64 - 66 - 68 - 69 - 73 oldu.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA

On Numara sonuçları ve ne kadar ikramiye çıktı sorgulama ekranı Milli Piyango'ya ait olan Milli Piyango Online platformu üzerinden açıldı. Bilet seri numaranız ve oynadığınız rakamlarla kazancınızı çevrimiçi olarak sorgulayabilir öğrenebilirsiniz.

Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Ekranı için Tıklayınız

ON NUMARA KURALLARI

Milli Piyango tarafından açıklanan 10 Numara kuralları şu şekilde: