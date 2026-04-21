On Numara 20 Nisan 2026 Sonuçları Açıklandı!

On Numara 20 Nisan 2026 çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı netleşti. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiye devrederken, alt kategorilerde binlerce kişi kazanç elde etti.

20 NİSAN 2026 ON NUMARA KAZANAN NUMARALAR

20 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 20:00’de gerçekleştirilen çekilişte kazanan sayılar şu şekilde açıklandı:

5 - 7 - 18 - 25 - 27 - 28 - 31 - 32 - 34 - 35 - 38 - 50 - 52 - 55 - 60 - 61 - 67 - 69 - 73 - 75 - 78 - 79

Çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte On Numara sonuçları sorgulama ekranına yoğun ilgi oluştu.

ON NUMARA 20 NİSAN 2026 İKRAMİYE DAĞILIMI

Açıklanan verilere göre bu haftaki çekilişte 10 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye devretti. Kategorilere göre kazanan kişi sayıları ve ikramiye tutarları şu şekilde:

Kategori Kazanan Kişi Sayısı İkramiye Tutarı 10 bilen Devretti 3.501.486,1 ₺ 9 bilen 19 33.573,9 ₺ 8 bilen 442 1.804 ₺ 7 bilen 4.574 331,2 ₺ 6 bilen 26.982 59,1 ₺ 0 bilen 41.614 53,65 ₺

BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ

20 Nisan 2026 On Numara çekilişinde 10 bilen çıkmaması nedeniyle 3,5 milyon TL’yi aşan büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Bu durum, bir sonraki çekiliş için heyecanı artırdı.

Özellikle 9 bilen kategorisinde 19 kişi önemli bir kazanç elde ederken, 8, 7 ve 6 bilen kategorilerinde de binlerce kişi ikramiye kazandı.

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

On Numara çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama işlemleri Milli Piyango Online platformu üzerinden yapılabiliyor. Oyuncular, oynadıkları numaraları kontrol ederek kazanç durumlarını öğrenebiliyor.

Kupon numarası ile sorgulama yapılabilir

Kazanan numaralar karşılaştırılabilir

İkramiye tutarı öğrenilebilir

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara oyununda 80 sayı arasından 10 numara seçilir. Çekilişte 22 numara belirlenir ve doğru tahmin edilen sayı adedine göre farklı kategorilerde ikramiye kazanılır.

10 bilen büyük ikramiyeyi kazanırken, 9, 8, 7, 6 bilenler ve hiç tutturamayanlar da ödül kazanabilir.

20 Nisan 2026 On Numara sonuçları açıklandı mı?

Evet, çekiliş sonuçları açıklandı ve kazanan numaralar duyuruldu.

Kazanan numaralar neler?

Büyük ikramiye çıktı mı?

Hayır, 10 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.

Büyük ikramiye ne kadar?

3.501.486,1 TL tutarındaki büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

9 bilen kaç kişi kazandı?

9 bilen 19 kişi bulunuyor ve kişi başı 33.573,9 TL kazandı.