On Numara 21 Ekim 2024 Sonuçları Açıklandı! Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Sorgulama Ekranı | 21 Ekim 2024 On Numara çekiliş sonuçları

On Numara 21 Ekim 2024 sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı. Milli Piyango TV YouTube kanalından naklen yayınlanan On Numara çekilişinde bu hafta 527 bin TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu. Çekilişin ardından 18 Ekim On Numara sonuçları çekiliş sorgulama ekranı araştırmaları ise hız kazandı. 21 Ekim On Numara sonuçlarını içeriğimizde yer alan Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte 21 Ekim On Numara çekiliş sonuçları ve Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

ON NUMARA 21 EKİM SONUÇLARI

On Numara 21 Ekim 2024 çekilişinde 527 bin TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu. On Numara çekiliş sonuçları ise millipiyangoonline internet adresi üzerinden yayınlandı.

21 Ekim Pazartesi 2024 günü On Numara çekilişinde kazanan sayılar ise 11, 16, 23, 25, 27, 30, 31, 40, 44, 48, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 69, 74, 75 ve oldu.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA

On Numara sonuçları ve ne kadar ikramiye çıktı sorgulama ekranı Milli Piyango'ya ait olan Milli Piyango Online platformu üzerinden açıldı. Bilet seri numaranız ve oynadığınız rakamlarla kazancınızı çevrimiçi olarak sorgulayabilir öğrenebilirsiniz.

Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Ekranı için Tıklayınız

ON NUMARA KURALLARI

Milli Piyango tarafından açıklanan 10 Numara kuralları şu şekilde: