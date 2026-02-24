On Numara 23 Şubat 2026 Sonuçları Açıklandı! Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Sorgulama Ekranı | 23 Şubat 2026 On Numara çekiliş sonuçları
On Numara 23 Şubat 2026 sonuçları sorgulama ekranı çekilişin canlı yayınlanmasının ardından erişime açıldı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekilişi Milli Piyango'ya ait olan YouTube kanalında naklen yayınlandı. 23 Şubat On Numara çekilişinde yaklaşık 3 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulamadı . On Numara çekilişi sonrası 9 bilen, 8 bilen, 7 bilen ve 6 bilenler Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı üzerinden ne kadar ikramiye kazandıklarını sorguluyor. İşte 23 Şubat 2026 On Numara çekiliş sonuçları ve Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!
ON NUMARA 23 ŞUBAT SONUÇLARI
On Numara 23 Şubat 2026 çekilişinde yaklaşık 3 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulamadı . On Numara çekiliş sonuçları ise millipiyangoonline internet adresi üzerinden yayınlandı.
23 Şubat Pazartesi 2026 günü On Numara çekilişinde kazanan sayılar ise 2-3-6-7-15-16-25-26-30-31-36-38-39-41-50-53-62-74-75-76-77-79 oldu.
ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA
On Numara sonuçları ve ne kadar ikramiye çıktı sorgulama ekranı Milli Piyango'ya ait olan Milli Piyango Online platformu üzerinden açıldı. Bilet seri numaranız ve oynadığınız rakamlarla kazancınızı çevrimiçi olarak sorgulayabilir öğrenebilirsiniz.
ON NUMARA KURALLARI
Milli Piyango tarafından açıklanan 10 Numara kuralları şu şekilde:
- Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
- Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
- Tek kolon ücreti 8 TL’dir.
- Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
- Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
- Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
- Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
- Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
- On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
- Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.