Ön seçim hazırlığı sürüyor

CHP’nin 23 Mart’ta Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçime tek aday olarak katılacak olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Şubat Perşembe günü kampanyasını başlatacak. CHP Genel Merkezi’nde bulunan 600 kişilik salonda düzenlenecek programa katılacak İmamoğlu, partililere ve seçmenlere hitap edecek.

23 Mart’ta gerçekleştirilecek ön seçime katılımın, tek adayın olması nedeniyle düşük kalması ihtimaline karşı da çalışmalar yürütülecek. Bu kapsamda örgütün motivasyonunu artırmaya yönelik iletişim kampanyası hayata geçirilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de il ziyaretleri yaparak örgüte, “Partinizin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde söz sahibi olun” mesajını verecek.

SEÇİM GÜVENLİĞİ TESTİ

CHP kurmaylarına göre, 23 Mart’taki ön seçim, “Genel seçim provası” da olacak. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimde aynı zamanda partinin sandık güvenliğine yönelik tedbirlerinin de test edilmesi planlanıyor. Sandık güvenliğinin sağlanması konusunda CHP’nin sistemlerinin iyi çalıştığını ortaya koyması planlanan ön seçimin kamuoyundaki, “AKP ve Erdoğan, sandıkla gitmez” algısının yok edilmesine de katkı sağlayacağı beklentisi dillendiriliyor.

CHP kaynakları, İmamoğlu’na yönelik soruşturmaları ise “İktidarın süreci baltalama çabası” olarak yorumluyor. İktidarın CHP’ye yönelik yargı tehdidine karşı, tüm üyelerle güçlü bir görüntü verileceğini belirten parti yöneticileri, “Erdoğan, sandığı milletin önüne getirmek zorunda kalacak” diyor.

ÜYELİK KAMPANYASI

CHP’de, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine yönelik ön seçim için başlatılan üyelik kampanyası da devam ediyor. CHP kaynakları, günlük üyelik başvurularının iki kat arttığını belirterek, ön seçime kadar toplam üye sayısının 1 milyon 700 bine dayanacağını söylüyor. Parti yönetimi, ön seçime katılım oranına yönelik hedefin ise yüzde 60 ile yüzde 65 arasında olduğunu kaydediyor.

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ERDOĞAN BİR KEZ DAHA ADAY OLAMAZ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP lideri Özgür Özel’i ziyaret etti. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen bir buçuk saatlik görüşmenin ardından gazetecilerin karşısına geçen liderler, gazetecilerin gündeme yönelik sorularını da yanıtladı. Şu mesajları verdi:

Dervişoğlu “Türkiye’nin mevcut gündeminde erken seçim tartışması yaşanmasını doğru bulmuyorum. Erdoğan’ın iştahını açacak bir erken seçimin olmaması görüşümü tekrar ediyorum. Erdoğan’ın kurduğu tuzaklara düşmemize tecrübemiz manidir. Muhalefetin içini dizayn etmeye yönelik planlarına düşmeyiz” dedi.

Dervişoğlu’ndan sonra konuşan Özel ise şu ifadeleri kullandı: “Erdoğan’ı adaylaştırmak için yapılacak bir seçimin öne alınmasında var olmadığımızı daha önceden defalarca ifade ettik. Diğer yandan CHP’nin artık bu vatandaşın dayanacak gücünün kalmadığı, emeklinin, asgari ücretlinin, çiftçinin, esnafın ki bunların içinde bulundukları hazin durumla ilgili yukarıda da bir görüş birliği içinde büyük sıkıntının birlikte altını çizdik. Bizim bu durumda erken seçim talebimizi, derhal seçim talebimizi ve erken seçimin adayının erken açıklanmasına ilişkin irademizi ortaya koyduğumuz noktada da bu sefer aradaki nüansın sanki İYİ Parti’nin bu kadar sıkıntılar varken erken seçim istemiyormuş, bu iktidar değişsin istemiyormuş gibi yorumlanması da büyük haksızlık olur. Aramızda meselenin Anayasal durumuna ve vatandaşın durumuna yönelik olarak tam bir fikir birliği var. Diploma soruşturması bir acziyet itirafıdır. Erdoğan, fotoğrafını paylaşacak okul arkadaşı bulamıyor. Mesele, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasından duyulan endişedir. Etrafına, ‘Bir şeyler yapın, adaylığa engel olun’ talimatını vermiştir. İmamoğlu, arkadaşlarıyla hocalarıyla buluşur, Erdoğan bunu yapamaz. Bu iş döner, Erdoğan’ın diplomasını konuşturur. Yargı tacizinin geldiği noktanın ispatıdır bu. AKP kongresinde yeni hiçbir şey görmedik. Korkuyu örgütlediklerini, tehditlerini tekrarladıklarını gördük. Başkasının eskisinden yeni olmaz.”

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ÜNİVERSİTE ‘KOŞULLAR UYGUN’ DEMİŞ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na üniversite diplomasıyla ilgili "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla açılan soruşturmada yeni belgeler ortaya çıktı. Buna göre CİMER’e 5 sene önce yapılan şikâyette İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçişinin geri alınması istendi ancak Üniversite yönetimi, İmamoğlu’nun başvurusunun mevcut düzenlemelere uygun olduğunu ve gerekli kabul koşullarını sağladığını belirtti. ‘Sahte diploma’ soruşturması kapsamında 26 Şubat’ta savcılığa davet edilen İmamoğlu’nun sunduğu mazeret dilekçesi ise kabul edildi. İmamoğlu 5 Mart’ta ifade verecek.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, de bugün İmamoğlu’nun diploma soruşturması ile ilgili bilgi ve belgeleri bugün açıklayacak. Öte yandan İmamoğlu, B40 Balkan Şehirleri Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da konuştu. Zirvenin açılış konuşmasında "Halihazırda hem hukuka hem de akla meydan okuyan yarım düzine davayla karşı karşıyayım" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Otoriter liderler kutuplaşmayı derinleştirmekte, muhalefeti bastırmakta ve kurumları zayıflatarak hukukun üstünlüğünü ve kişisel özgürlükleri baltalamaktadır. İnsanlar, demokratik ilkeler üzerine kurulmuş bir gelecek istiyor. Güçlü olana hizmet eden alakart adaleti değil, hukukun üstünlüğünü istiyorlar. Azınlığın elinde olan değil, paylaşılan bir refah istiyorlar. Çocukları, iş bulamadığı ve bulma umudu da olmadığı için ülkelerini terk etmelerini istemiyorlar."