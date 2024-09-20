On yıl sonra gelen adalet

Muhalefete yer vermeyen, iktidarın borazanı haline gelen TRT’de adalet 14 yıl sonra geldi. Kuruma yüzlerce FETÖ’cüyü dolduran eski TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, 2011 yılında tepki çeken bir genelge yayımladı.

Şahin bu genelge ile sendika yöneticisi TRT çalışanlarının “haftalık sendika iznini” kullanmasını engelledi. Genelge ile “TRT Genel Müdürü’nden alınacak bir onayla iznin kullandırılacağı” ifade edildi ancak birçok isme bu izin kullanma izni verilmedi.

Ardından sendika izni engellenen TRT çalışanı Fatih Eroğlu adına Basın, Yayın, İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber-Sen) genelgenin iptali istemiyle Danıştay Beşinci Dairesi’ne dava açtı. 25 Eylül 2024’te, mahkeme heyeti oy birliğiyle genelgenin iptal talebini reddetti. Kararda, “Dava konusu genelgede hukuka aykırı bir yön bulunmamaktadır” denildi.

Bu karar da Danıştay Onuncu Dairesi’ne taşındı. 27 Mart 2024 tarihinde ise 10 yıl sonra, genelgenin hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak iptaline karar verdi.

“Yasada söz konusu izinlerin kullanımı konusunda kurumlara takdir ve düzenleme yetkisi verilmediği anlaşılmaktadır” denilen kararda genelgenin şu gerekçelerle iptal edildiği açıklandı:

“İzin kullanım hakkının, süreç sonunda, TRT Genel Müdürü’nün onayına bağladığı; böylece, dava konusu genelgenin, konuya ilişkin yasal düzenlemeyi aşarak kanunda öngörülen izin hakkını, dolayısıyla da sendikal faaliyet yapılmasını kısıtladığı sonucuna ulaşılmaktadır. Bu durumda dava konusu 18 Şubat 2011 tarihli genelgenin hukuka aykırı olduğu açık olup; anılan genelgeye dayanılarak tesis edilen işlemler de hukuka uyarlık görülmemiştir.”