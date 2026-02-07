On yıl sonra karar çıktı: Siyasetçiye 96 yıl ceza

Haber Merkezi

Şırnak'ın İdil ilçesinde 10 yıl önce açılan ve aralarında DEM Partili siyasetçilerin de olduğu 13 kişiye toplamda 96 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 15 Ağustos 2016'da gözaltına alınarak tutuklanan 15 kişi hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü. Şırnak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 35'inci duruşmasına tutuksuz yargılanan siyasetçilerin avukatları katıldı.

Savcılık mütaalasında 15 siyasetçinin "örgüt üyeliği olmak" iddiası ile cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya söz alan avukatlar, dosyanın 10 yıl önce açıldığını, her hangi yeni bir delil eklenmediğini belirterek, gizli tanık ifadeleri üzerinden dosyanın ilerlediğini kaydetti. Dosyada somut delillerin yer almadığını vurgulayan avukatlar, demokratik siyasetin cezalandırıldığına vurguladı.

Mahkeme heyeti eski İdil Belediye Eşbaşkanı Nevin Girasun, eski Sırtköy Belde Belediyesi Eşbaşkanı Nuri Akman, DEM Parti İlçe Eşbaşkanı Songül Erden, HDP Parti Meclisi Üyesi Resul Sadak'ın da olduğu 13 kişiye ayrı ayrı "örgüt üyeliği" iddiası ile 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme aynı gerekçe ile Erhan Malgaz'a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme Şehmus Öztaş ve Abdulselam Öz hakkında ise beraat kararı verdi.