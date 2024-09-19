Onarım 19 aydır sürüyor

Haber Merkezi

Malatya’da Maraş merkezli depremlerde zarar gören tren raylarında TCDD ekiplerinin onarım çalışması sürüyor.

Bu çalışmaların henüz tamamlanmadığını ve vatandaşın mağduriyet yaşadığını söyleyen Birleşik Taşımacılık Sendikası Malatya Şube Başkanı Vedat Eren, aynı zamanda Mavi Tren ve Hızlı Tren için de açıklamada bulundu.

Vedat Eren, özetle şunları söyledi: "Malatya ve bölge açısından bir kayıp. Kayıp olduğu içinde şu anda bir mağduriyet yaratıyor. Özellikle ulaşımın, uçak ve otobüs fiyatlarının yüksek olmasından dolayı tren daha cazip geliyordu. Bu da insanlarımız, halk için kayıp oluşturdu."