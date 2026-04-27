Onarım çalışması başlatılan M7 metrosunda yoğunluk
Mecidiyeköy Çağlayan istasyonları arasındaki onarım çalışması nedeniyle seferlerinde düzenleme yapılan M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı’nda yolcu yoğunluğu yaşandı.
İstasyonlarda bekleyen yolcular alternatif ulaşım seçeneklerine yönlendirildi.
ONARIM ÇALIŞMASI BAŞLATILMIŞTI
26 Nisan Pazar (dün) Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada Mecidiyeköy ile Çağlayan istasyonları arasındaki onarım çalışması nedeniyle seferlerde düzenleme yapıldığı açıklanmıştı.
Düzenlemenin gerekçesi olarak istasyonlar arasındaki ray hattının onarımı gösterildi.
Yeni düzenlemeyle birlikte seferler Çağlayan-Mahmutbey arasında Nurtepe İstasyonu aktarmalı olarak seferler gerçekleştiriliyor.
Nurtepe-Mecidiyeköy arasında ücretsiz İETT seferleri ile ulaşım sağlanıyor.
Yıldız-Mecidiyeköy arasında ise seferler normal düzeninde devam ediyor.
Gece metrosu seferleri ise Çağlayan-Mahmutbey istasyonları arasında yapılacak.