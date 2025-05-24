Onat Tüneli’nde geri sayım başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapımına devam ettiği Buca Onat Tüneli’nde ilk ışık göründü. Buca ile Bornova'yı birbirine bağlayarak kent trafiğine nefes aldıracak tarihi yatırımın 2,5 kilometrelik tünel etabında sağ tüpteki kazı çalışmaları tamamlandı. Son duvar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın katıldığı törenle yıkıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bir aşamayı daha geçerek tünellerin birisinde iki uçtan başlayan kazıların bittiğini belirterek, “Tünelin ucunda ışık görüldü derler ya, onu bir tünelde yaşadık. Diğer tarafta da 140 metrelik bir yer kaldı. O da açılınca her iki tünelin kazısı bitmiş olacak. Tünel dışında da çalışmalar devam ediyor. Bu proje en önem verdiğimiz projelerden biri. Çünkü Yeşildere, Mürselpaşa ve Ankara Caddesi’ndeki trafik yoğunluğunu alacak. Oradan bir bypass sağlayarak Buca üzerinden Bornova’ya trafiği aktaracak bir ara bağlantısı bu. Ekonomik açıdan çok rahat olmadığımız bir dönemde olmasına rağmen bütün gücümüzle buraya kaynak ayırarak bu tüneli bir an önce tamamlamak için çalışıyoruz. Tünelin açılması ve zemini, tavanının kaplaması bittikten sonra mekanik çalışma yapılacak. Tünelin ucundan bir bağlantı yolu otogarın oradaki karayoluna bağlanacak. Bunları en geç bir sene içinde tamamlarız diye düşünüyoruz” dedi.

“HÜKÜMET İNŞALLAH İZMİR'E HİZMET EDECEK”

Yoğun çaba içinde projeleri sürdürdüklerini hatırlatan Başkan Tugay, “Biz temel belediyecilik hizmetlerimizi aksatmadan yapalım, sosyal belediyeciliğimizi güçlendirerek devam ettirelim, bunun yanında şehrin ihtiyacı olan altyapı, ulaşım, trafik ve kentsel dönüşüm konuları başta olmak üzere bu konularda çalışalım diye çaba gösteriyoruz. Bazı konular aslında belediyenin neredeyse sorumluluğu olmadığı halde üzerimize yıkılmış durumda. Bunlardan birisi körfezle ilgili konu. Gerçekten çok yoğun çaba içindeyiz. Biz bir taraftan bu tüneli yaparken hükümetin de ikinci çevreyolunun inşaatına başlamış olmasını çok isterdik. Yapılacak başka işler de var. Bunlarla ilgili de beraber çalışabilseydik. Biz de elimizden geleni yapmaya hazırız. Ben hala umutla bekliyorum. İnşallah İzmir’e de hizmet edecekler, biz de onlarla birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet duyacağız” dedi.

Buca ile Bornova arasını 10 dakikaya indirecek yol sayesinde Konak, Balçova, Çeşme, Urla gibi ilçelerden şehir trafiğine girmeden Bornova, Karşıyaka gibi İzmir’in kuzeyindeki ilçelerin yanı sıra İstanbul ve Ankara yoluna bağlanılabilecek. Kent merkezinde oluşacak yeri arter sayesinde Yeşildere Caddesi ve Ankara Caddesi üzerinde oluşan Bornova trafiği ile otogar yönüne Şehitler Caddesi ve Kamil Tunca üzerinden oluşan Halkapınar trafiği büyük ölçüde rahatlayacak. İzmirliler, Konak Tüneli ve Homeros Bulvarı üzerinden Buca Onat Tüneli’ne bağlanarak kısa sürede otogar ve Bornova’ya ulaşmış olacak. Projenin güncel fiyatlarla yatırım maliyeti ise 3 milyar TL.