Onaylı randevu da merhem olmadı!

Haber Merkezi

İstanbul Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya geçirdiği "Onaylı randevu sistemi"nin randevu bulamama sorununa çare olmadığına dikkat çekerek "Sağlık Bakanlığı ikna veya baskı yoluyla randevu sayılarını artırmayı hedeflemektedir. Oysa bu yaklaşım, sistemin kısır döngüye girmesine neden olmaktadır" açıklamasını yaptı.

Cağaloğlu'ndaki dün düzenlenen toplantıda konuşan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, özellikle İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde halkın hekime ve hastaneye ulaşmada büyük sorunlar yaşadığını, aylarca randevu alamayan hastalar olduğunu söyledi. Küçükosmanoğlu, sağlıkta parası olanın hizmet alabildiği bir noktaya gelindiğini vurguladı. Oda Genel Sekreteri Dr. Ertuğrul Oruç ise sağlık alanındaki sorunların temel nedeninin "Sağlıkta Dönüşüm Programı" olduğunu söyledi.

Oruç, özetle şu değerlendirmeyi yaptı: ‘‘Sağlık Bakanı, hekime başvuru sayısında bir sorun görmediği için sorunu randevu sayısını artırarak çözmek istemektedir. Bunun başlıca iki yolu vardır. Bunlardan ilki hekimin mesai saatleri içinde gördüğü hasta sayısını artırmak, yani muayene süresini daha da kısaltmaktır. İkinci yol ise mesai saatlerini uzatmaktır. Bunların hiçbirinin yaraya merhem olmadığının kanıtı niteliğinde birkaç gelişme yaşandı. Çözüm için tedavi etmeyi değil hastalandırmamayı hedefleyen, koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği bir sağlık sistemi anlayışına geçilmeli, yoksulluğu önleyecek tedbirler alınmalı, sevk zinciri sistemine geçmeye dönük adımlar atılmalı, Sağlıkta Dönüşüm Programı derhal terk edilmeli, yerine eşit, ücretsiz, nitelikli, kamu eliyle sunulan bir sağlık anlayışına geçilmelidir."