‘Onaylı randevu’ sistemi çıkmazda

Sibel BAHÇETEPE

Kamudaki randevu sorununa çözüm için hayata geçirilen "onaylı randevu" sistemi sorunları daha da katladı. Randevu alması halinde onay vermeyen hastaların randevularının iptal edileceği ve 15 gün boyunca yeni randevu almasının kısıtlanacağı belirtilmesine karşın, randevu alıp onaylayan, hatta muayene olan hastalar da randevu kısıtlamasıyla karşı karşıya kaldı. Bu durum hastaların tepkilerine yol açtı.

SORUN ÇÖZÜLMELİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Mayıs'ta randevu sorununa "onaylı randevu sistemi"ni hayata geçirdi. Bu sistem, randevu sorununu daha da çıkmaza soktu. Hastalar MHRS üzerinden randevu alamıyor, şikâyetler artıyor. Sorun yaşayan hastalardan biri de Cem Yıldırım.

Mide-bağırsak sorunu nedeniyle endoskopi ve kolonoskopi olması gereken Yıldırım, aynı zamanda kalp hastası olduğunu, bu nedenle kullandığı kan sulandırıcı ile ilgili kardiyolog muayenesinin gerektiğini belirterek, yaşadıklarını şu sözlere özetledi:

"Kalp hastası olduğum için endoskopi ve kolonoskopi öncesi kan sulandırıcının dozu, işleme uygunluğa dair kardiyologun muayene etmesi, dozu bu işlemler öncesi kesmesi ve onay vermesi gerekiyordu. Bunun için 29 Mayıs günü İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji polikliniğine giderek muayene oldum. Buraya kadar sorun yoktu. Doktorum, endoskopi ve kolonoskopi işleminden en geç 2-3 gün içinde yeniden kardiyologun görünmem ve ilaç dozunun yeniden ayarlanması gerektiğini söyledi. Eğer bu işlemlerden sonra geç gidersem kanama ya da pıhtı atma riski ortaya çıkıyor. Ancak yeniden kardiyolojiden randevu almak için sisteme girdiğimde sistem aynı branştan yeni bir randevuyu en erken 14 Haziran'da alacağımı gördüm. Hani randevusu alıp onay vermeyen hastaya 15 gün kısıtlaması getirilecekti? Ben randevuyu onayladım ve muayenemi oldum. Buna rağmen ikinci randevuyu 15 gün sonrasına veriyor. Eğer benim endoskopim 12 Haziran'a değil daha erken bir tarihte yapılsaydı ben yine de 14 Haziran ve sonrasını beklemek zorunda kalacaktım. Sağlığım riske atılmış olacaktı. Bu sorunlar bir an önce çözülmeli."

ŞİKÂYETLER ARTTI

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, asıl sorunun sağlık sistemi olduğunu söyledi. Onaylı randevu sistemine geçilmesiyle birikte çok sayıda hastaneden şikâyetlerin geldiğini anımsatan Küçükosmanoğlu "Algı yönetimi yapılıyor. Sanki randevu sorununun sebebi gitmeyen hastalarmış gibi gösteriliyor, oysa bu çok küçük bir bölümü oluşturuyor. Ne yaparlarsa yapsınlar dağıttıkları sistemsel sorunları düzeltemiyorlar. Sağlık sistemi bozuk, bilgisayar sistemi değil" dedi.