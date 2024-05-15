Onaylı Randevu sistemi kitler

MHRS sisteminde “Onaylı Randevu” döneminin başlamasıyla önceki gün akşama kadar onay vermeyen hastaların randevuları iptal edildi. Hekimler, hastanede aynı saatte birçok randevunun çakıştığını söyledi.

Berkay SAĞOL

MHRS “Onaylı Randevu” döneminin başlamasının üzerinden daha 2 gün geçmesine karşın hastalar ve sağlık çalışanlarının mağduriyetleri katlandı. Devreye giren sistemle hastanede aynı saatte iki veya üç randevunun birden çakıştığını kaydeden hekimler, “Günlük 45 MHRS randevusu olan bir doktor neredeyse 90 hastaya bakıyor. Bakan tüm sorunları göz ardı ediyor” dedi.

MHRS “Onaylı Randevu” dönemi önceki gün başladı. Randevu tarihinden bir gün önce, akşam saat 20.00’ye kadar kişilerin randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekecek. Sağlık Bakanlığı tarafından il sağlık müdürlüklerine gönderilen “10 soruda Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde Onaylı Randevu Dönemi” yazısına göre randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin yeni randevu alması kısıtlanacak.

Yazıdaki 5. maddede yer alan ifadeye göre “Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin, aynı branş için 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak. Fakat bu kişiler sağlık tesislerinden randevusuz hizmet alabilecek.” Bakanlığın yazısında “randevusuz hizmet” ifadeleri de dikkat çekiyor. Üzerinde işlem yapılmayan randevular, bir gün önce 20.00’de otomatik olarak iptal edilecek. Bu durumda kişi tekrar randevu alabilecek ya da “sağlık tesislerinden randevusuz hizmet” alabilecek.

RANDEVU ÇAKIŞIYOR

Onaylı randevu sistemiyle beraber hastanelerde iki gün boyunca yaşananlarla ilgili bilgi veren Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mine Coşkun, bazı kamu hastanelerinde randevularda çakışmalar yaşadığını belirtti.

Coşkun, BirGün’e yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Şu anda hastanelerde aynı saatte iki veya üç randevu birden var. Bu yeni sistemde amaç 10 dakikada bir verilen MHRS randevularının boş kalmamasını sağlamak ama hekimler zaten MHRS randevularının dışında da hastalara bakıyor. Günlük 45 MHRS randevusu olan bir doktor neredeyse 90 hastaya bakıyor. Ancak Bakan tüm sorunları göz ardı ederek, problemin randevuya gelmeyen hastalar olduğuna karar verdi. Örneğin bir çocuk yaşlı babasına MHRS üzerinden randevu alıyor, tarih ve saatini de ona söyleyerek gitmesi gereken birimi belirtiyor. Ancak babanın akıllı telefonu yok ve çocuğu da yoğun olduğu için randevuya onay vermeyi unutuyor. Hasta da o saatte hastaneye gidiyor ama onay verilmediği için MHRS’nin kendisi yerine o saatte başka birine randevu verildiğini görüyor. Böyle olunca hastalar doktorlara rica ederek muayene olmaya çalışacak. Onay vermeyince aynı bölümden 15 gün boyunca randevu alamıyorsunuz ama randevusuz muayene olabiliyorsunuz. Böyle olunca iki tane randevu çakışmış oluyor.”

MÜRACAAT ARTIYOR

2020 yılında tüm sektörlerde ve basamaklarda hekime müracaat 600 milyon iken, 2023 yılında bunun 850 milyona çıktığını belirten Coşkun, şöyle devam etti: “Hastalara 3 dakikada ne kadar bakılabilir. Ne hekim hizmet verebiliyor, ne hasta hizmet alabiliyor. Hastaneleri işletme, hastaları müşteri anlayışına çeviren sistemden vazgeçmek gerekiyor. Koruyucu sağlık hizmetlerini öncelemek ve basamaklandırılmış sağlık sistemini korumak gerekiyor. Acillerdeki bu yükü azaltmak gerekiyor.”

∗∗∗

TOLERANS HEKİMDEN İSTENİYOR

Ankara Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: “Odamıza gelen bilgilere göre, bazı kamu hastanelerinde idareciler tarafından, ilk günlerde onay vermeyi unutan hastaların muayene için hastanelere gelmesi durumunda randevu çakışmaları yaşanabileceği, herhangi bir tartışma ya da gerginlik yaşanmaması adına ilk haftalarda bu durumlara hekimlerce tolerans gösterilmesi gerektiği belirtilmektedir. Tolerans göstermesi istenenlerin hekimler olması şaşırtmadı. Tedavi olamayan, 5 dakika ve altında muayene süresinde kendisiyle yeterince ilgilenilmediğini düşünen yurttaşlarımız sisteme yönelik öfkesini sağlıkçılara yansıtmaktadır. Performansa odaklı sağlık hizmeti sunumundan vazgeçilmelidir.”





