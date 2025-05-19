Önce açlığa çare bulun

Sağlık Bakanlığı tarafından yurttaşların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi için hayata geçirilen boy, kilo ve vücut kitle indeksi uygulaması Türkiye’nin birçok kentinde gerçekleştiriliyor. Bu uygulama yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Bakanlık, 10 milyon kişinin boy ve kilo ölçümlerinin taranmasını amaçladığını belirtirken bu uygulamanın plansız olduğu konusunda da eleştiriler bulunuyor.

Halihazırda Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) boy ve kilo ölçümleri rutin olarak gerçekleştiriliyor. Hekimler “Ülkede yoksulluk sebebiyle milyonlarca kişi sağlıklı beslenemiyor. Bakanlık önce bunu görmeli. Ayrıca kentlerde herkese açık bir şekilde yapılan bu ölçümler insan haklarına da aykırı” dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Sibel Uyan, “Ölçüm sonuçlarından ne bekliyorlar, bu ülkede insanlar aç. Önce açlığı çözsünler” diyerek tepki gösterdi.

KARBONHİDRATLA BESLENME

Uyan, “Kişilerin boy ve kilo ölçümlerinin sonuçlarının değerlendirilmesi ve buna dair politika üretilmesi gerekiyor. Açlık sınırının altında bu kadar insan varken ülkede beden kitle endeksinin normal sınırlar içerisinde çıkacak kişi sayısının çok az olacağını hepimiz biliyoruz, Sağlık Bakanlığı da biliyor. Yoksulluk sınırının altında bu kadar insan varken, Sağlık Bakanlığı nasıl bir tablo bekliyor” dedi.

TTB Afet Akademisi’nin deprem bölgelerinde yaptığı çalışma sonucunda 5 yaş altı çocuklarda bodurluk tespit edildiğini hatırlatan Uyan, “Sağlık Bakanlığı bunları görmüyor, duymuyor. Geçim sıkıntısı yaşanan bu ülkede tabii ki sofralarda karbonhidrat ağırlığı var. Tabii ki sofralarda ucuz yiyecekler, dolayısıyla kalorili yiyecekler var. Devlet tarafından çocuklara en az bir öğün ücretsiz yemek verilmesi gerekiyor şeklinde talepte bulunurken, biz zaten bu obezite tehlikesinden bahsetmiştik. Ama devlet çocuklara okul öğrencilerine bir öğün yemek vermediği için poğaçayla, simitle öğününü geçiren çocukların beden kitle endeksinde nasıl bir sonuç bekleniyor” diye konuştu. Uyan, şunları dile getirdi: “Sokakta, çarşıda, meydanlarda kişilerin boy ve kilosunu ölçmek sözüm ona sağlık hizmeti vermek hem kişinin mahremiyetine saygısızlıktır hem de sağlık çalışanın emeğine saygısızlıktır. Ülkedeki yoksulluk, geçim sıkıntısı, güvenli gıdaya erişmeme durumu yok olmadıktan sonra kişilerin obez olması, özellikle çocuklarda gelişim geriliği görülmesi sürecek. Öncelikle ülkede ekonomi düzeltilmeli, emeğin karşılığı verilmeli, ülkede insanlar hak ettikleri ücreti evine getirmeli ve sofralarına güvenli gıdayı koyabilmeliler. Ondan sonra nerede ne eksiklik var diye tespit edilebilir.”