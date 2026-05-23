Önce binasız, sonra okulsuz bıraktılar

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yer alan ve 1946’da kurulan Cemil Meriç Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin (MTAL) 112 öğrencisi bulunmasına karşın kapatılmasına ve okulun Turizm MTAL ile birleştirilmesine karar verildi. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Genel Müdürlüğü’nce 6 Nisan 2026’da gönderilen yazıda, birleştirmenin 2025-2026 eğitim öğretim döneminde yapılacağı aktarıldı. Ancak kararlar bununla da sınırlı kalmadı. Yazıya göre Cemil Meriç Kız MTAL’in aynı zamanda senin çocuk gelişimi ve eğitim alanının kademeli olarak kapatılmasına karar verildi

Okulun 112 öğrencisinden 55’i çocuk gelişimi bölümünde okurken alınan karar doğrultusunda sözkonusu bölüme öğrenci alımı olmayacak. Fakat aynı okulun turizm bölümünün öğretime devam edeceği öğrenildi. Kapama kararı alınabilmesi için öğrenci sayısının 40’a düşmesi gerektiğini vurgulayan eğitimciler, karara tepki gösterdi.

OKUL BİNASI BOŞALTILDI

Cemil Meriç Kız MTAL’in eğitim verdiği tarihi bina da yaklaşık 3 yıl önce boşaltılarak restorasyona alındı. Okulun yerleşkesinde bulunan Turizm Uygulama Oteli’nin tarihi binası ve bir diğer binanın ise anaokulu olarak faaliyetine devam ettiği öğrenildi.

Cemil Meriç Kız MTAL öğrencilerinin kentteki Borsa İstanbul Güzel Sanatlar Lisesi’nin binasına taşındığı öğrenildi. Ancak dönem sonunda okulun Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birleştirilmesiyle birlikte bu karar tarihi okul binasının akıbetine ilişkin soru işaretleri doğdu.

YENİ BİNA MUAMMASI

Ancak okula ilişkin alınan birleştirme kararı ile doğan sorular bununla da sınırlı kalmadı. Kentte okul adına yeni bir bina inşa edildiği öğrenildi. 15 Kasım 2024’te ihalesi yapılan 17 Şubat 2025’te ise yapımına başlanan okul binasının sözleşme bedeli ise 59 milyon 261 bin TL olarak belirtildi.

Eğitim İş Karabük Şube Başkanı Zeki Çelik, kapatma kararına tepki gösterdi. Okul birleştirme kararına karşın yapılan bina inşaatının soru işareti yarattığını vurgulayan Çelik, “Lisenin kapatılmak istenmesi, yalnızca bir okulun kapısına kilit vurulması değildir. Bu karar; kız çocuklarının eğitim hakkına, mesleki eğitime ve Cumhuriyet’in kamusal eğitim anlayışına vurulan yeni bir darbedir. Burada sadece kız çocukları mesleki eğitim gördüğü için kimi velilerimiz özellikle bu okulu tercih ediyordu. Bu çocuklar şimdi ya Kız İmam Hatip lisesine gitmek zorunda kalacak ya da MESEM’lere yönlendirilecekler” dedi.

Çelik şöyle konuştu: “Okul idaresinin yeni kız meslek programı açma talebine de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında olumsuz cevap verilmiştir. Daha düne kadar bakım-onarım işleri yapılan, hatta yeni bir okul inşaatı devam eden kamu kaynaklarıyla geliştirilen bir eğitim kurumunun bugün tasfiyeye uğratılması kabul edilemez. Ayrıca şu anda okulumuz bünyesinde bulunan ve geleneksel Safranbolu konağı tarzındaki üç binanın da akıbeti belirsizdir. Gerçek ihtiyaç; okulları kapatmak değil, öğrencilerin barınma, beslenme ve ulaşım sorunlarını çözmek, öğretmen eksiklerini gidermek ve çağdaş eğitim olanaklarını artırmaktır.”

Çelik, kapatma kararına karşı dava açacaklarını duyurdu.