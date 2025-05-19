‘Önce can sağlığı’ lafta kalıyor

Emek Servisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Taş Kömürü (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’nü ziyaret ederek “Madencilikte güvenli üretimi esas alan bir kültür oluşturmak, çevreye duyarlı bir yaklaşımla hareket etmek ve verimliliği artırmak temel önceliğimiz. Her zaman dediğimiz gibi önce insan, sonra katma değerli madencilik” dedi.

Bayraktar’ın sözlerine karşın aynı müesseseye ait maden ocağında 14 Ekim 2022’de 43 işçinin hayatını kaybettiği bir katliam gerçekleşmişti. Davanın 8 Mayıs’taki duruşmasında da 3 sanık tahliye edilmişti. Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre 2023’te güvenlik teftişi yapılan madenlerin ülkedeki tüm maden sayısına oranı ise %8 idi.