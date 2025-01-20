Önce cinsel saldırıda bulundu, sonra tehdit etti

İstanbul’da 17 Kasım 2024’te taksiye binen 23 yaşındaki içkili genç kadın, taksici Fırat Akar’ın cinsel saldırısına uğradı. Daha sonra da Akar, cinsel saldırıda bulunduğu kadına mesajlar atıp taciz etti. Hatta genç kadını “Ailene anlatırım” diye tehdit eden Akar tutuklandı.

Cinsel saldırıya uğrayan kadın polise verdiği ifadede yaşadıklarını anlattı. Genç kadın, “17 Kasım 2024 günü gece Kadıköy’e gittim. Orada arkadaşlarımla buluştum alkol aldık eğlendik sonrasında saat 06.00 saatinde gelen ilk metroya binerek eve doğru yola çıktım normalde Kurtköy'de inmem gerekirken Sabiha Gökçen Havalimanı durağında indim. İndikten sonra bu durağa biraz yabancı olduğum için çıkışı danışmaya sordum ve havalimanından çıkar çıkmaz ilk ticari taksiye bindim ve taksinin sağ arka tarafına oturdum. O gün çok fazla alkol aldığım için şoförü tam olarak hatırlayamasam da 25-30 yaşlarında, sakallı zayıf bir erkekti, hatırladığım kadarıyla üzerinde siyah montu vardı. Şahsa evimin adresini söyledim ve sonrasında uyuyakaldım…” dedi.

MESAJ ATIP ANLATTI

Kadın ifadesinde taksicinin 21 Kasım 2024’te kendisine mesaj attığını belirterek yaşadıklarını şu şekilde anlatmaya devam etti:

"'Acil arar mısın? Ben taksici, hatırladın mı?' şeklinde mesaj attı. Daha sonra da söylediği şeylerden oldu. Ailem çok muhafazakar olduğu için korktum ve şahsa geri cevap verdim. Taksiye bindiğim gün bana cinsel saldırıda bulunduğunu da bu şekilde öğrendim. Mesaj kayıtlarını ve o gün taksiye ödemiş olduğum ücretin dekont bilgisini siz görevlilere rızam ile veriyorum. Cinsel Saldırıya ilişkin olarak iç dış doktor muayenesine rızam vardır. Olay günü giymiş olduğum etekli şort diye tabir edilen bir adet alt kıyafetimi 3 gün içerinde tarafınıza ibraz edeceğim. Şahıstan davacı ve şikâyetçiyim” dedi.

‘HAMİLE KALMA TEST YAPTIR’

Kadın taksiye bindiği gün taksicinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, taksicinin de bunu ifade ettiğini ve cinsel birliktelik yaşamak için peş peşe mesajlar atarak kendisini taciz etmeye devam ettiğini söylese de fail hemen tutuklanmadı.

Fırat Akar ifadesinde “Rızası verdi. Hamile kalmaması için test yaptırsın diye yazdım” dedi. Daha önce serbest bırakılan Akar, yaklaşık bir buçuk ay sonra, 15 Ocak’ta gözaltına alınarak mahkeme çıkarıldı. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, “Şüpheliye atılı bulunan suçun niteliği, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir olguların bulunması, şüphelinin olaya ilişkin ikrarı, müştekinin beyanları, dosya kapsamındaki müşteki ve şüpheli arasındaki mesajlaşmalara dair ekran görüntüleri” gerekçe gösterilerek Akar’ın tutuklanmasına karar verdi.

‘TUTUKLANINCA DERİN BİR NEFES ALDI’

Kadının avukatı Murat Ustabaşı ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Müvekkil aşırı alkol aldığından kaynaklı olarak takside sızmış ve taksici bu durumdan yararlanarak müvekkile cinsel saldırıda bulunmuştur. Ardından müvekkili sürekli farklı farklı numaralardan rahatsız ederek şantaj girişimde bulunmuştur. Neyse ki çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış ve müvekkil derin bir nefes almıştır. Amacımız şahsın en ağır cezayı alması yönünde olacaktır” dedi.