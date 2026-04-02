Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’ne Fatma Nur Çelik ve kızının ölümüne ilişkin açıklamaları nedeniyle soruşturma açıldı

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, kızına yönelik cinsel istismar davası devam ederken 2 Mart’ta Zeytinburnu sahilinde cansız bedenleri bulunan Fatma Nur Çelik ile 8 yaşındaki kızı Hifa İkra Şenegüler’in avukatları olarak, anne kızın ölümüne ilişkin açıklamaları gerekçesiyle dernek hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması ile soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şikayeti üzerine başlatıldığı belirtilen soruşturma kapsamında Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey bugün Bakırköy Adliyesi'ne giderek ifade verdi. Tozbey ifade işleminin ardından adliye önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Tozbey açıklamasında, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hakkımızda suç duyurusunda bulunulmuş. Bakanlığın Hifa ve Fatma Nur için yaptıklarından değil, yapmadıklarından bahsetmişiz ve halkı kin ve düşmanlığa itmişiz. Bakanlık öyle söylüyor suç duyurusunda... Düşünebiliyor musunuz? Hifa'yı cinsel olarak istismar eden babaya bu sorular sorulmuyor. Hifa'yı cinsel olarak istismar eden baba bugün sokaklarda elini kolunu sallayarak özgürce dolaşabiliyor. Ancak derneğimiz her açıdan destek sunduğu, Hifa ve Fatma Nur’un yanında olduğu için hakkımızda soruşturma başlatıldı ve bugün ifade vermek için geldik... Biz avukatları olarak Fatma Nur'un ve Hifa'nın acısını yaşarken, bu şüpheli ölümün aydınlatılması gerekirken, istismarcı ve tecavüzcü babanın cezaevine atılması gerekirken; bugün Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak bizler yargılanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tozbey şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz, bir süre önce müvekkillerimiz Fatma Nur ve Hifa’yı kaybettik. Cenazelerinde ve sonraki süreçte hem ölümlerinin üzerindeki şüphenin aydınlatılması için hem de yaşadıkları dönemde neden gerekli tedbirlerin alınmadığına dair açıklamalarda bulunmuştuk. Çünkü Fatma Nur ve Hifa yaşarken sadece sosyal çevrelerinden dışlanmadılar. Aynı zamanda gerekli kurumlardan eğitim ve sağlık alanlarında yeterli desteği alamadılar. İlgili bakanlıklar tarafından Hifa için sağlık tedbiri uygulanmadı ve biz uygulanması için mücadele ettik.

Diğer taraftan Adalet Bakanlığı'na defalarca seslendik. Fatma Nur kocası tarafından tecavüze uğradı, Hifa babası tarafından cinsel olarak istismar edildi. ‘Baba tutuklanmalı, yargılama bağımsız ve objektif yürütülmeli’ dedik. Aynı zamanda cinsel istismar mağduru Hifa’nın gerekli sağlık desteğini alması gerektiğini her defasında belirttik. Ama maalesef Fatma Nur ve Hifa'nın şüpheli ölümleriyle karşılaştık.

“AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI TARAFINDAN HAKKIMIZDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞ”

Bugün Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatları olarak müvekkillerimizin ölümünün acısını yaşarken bir taraftan da bizler hakkında soruşturma başlatıldığını öğrendik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hakkımızda suç duyurusunda bulunulmuş. Bakanlığın Hifa ve Fatma Nur için yaptıklarından değil, yapmadıklarından bahsetmişiz ve halkı kin ve düşmanlığa itmişiz. Bakanlık öyle söylüyor suç duyurusunda. Peki gerçekten halkı kin ve düşmanlığa mı ittik? Ortada iki ölüm, iki can var. Çocuk ve kadın öldürüldü veya öldü.

Biz avukatları olarak Fatma Nur'un ve Hifa'nın acısını yaşarken, bu şüpheli ölümün aydınlatılması gerekirken, istismarcı ve tecavüzcü babanın cezaevine atılması gerekirken; bugün Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak bizler yargılanıyoruz.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin başkanı olarak savcılığa ifade verdim. Bize sordukları soru şuydu: Hifa ölmeden önce sağlık tedbirinin uygulanmasını engellediniz mi? Hifa ölmek üzereyken, çok ağır sağlık sorunları varken neden engellediniz?

“HİFA'YI İSTİSMAR EDEN BABAYA BU SORULAR SORULMUYOR”

Düşünebiliyor musunuz? Hifa'yı cinsel olarak istismar eden babaya bu sorular sorulmuyor. Hifa'yı cinsel olarak istismar eden baba bugün sokaklarda elini kolunu sallayarak özgürce dolaşabiliyor. Ancak derneğimiz her açıdan destek sunduğu, Hifa ve Fatma Nur’un yanında olduğu için hakkımızda soruşturma başlatıldı ve bugün ifade vermek için geldik.

Tabii ki şunu söylüyoruz; Türkiye Cumhuriyeti'nde biz nasıl ki cumhuriyeti ve laikliği savunmaya devam edeceksek, aynı zamanda her zaman kadının ve çocuğun yanında olacağız. İstediğiniz kadar bizi şikayet edin. İstediğiniz kadar savcılıklarda hakkımızda soruşturmalar başlatın, davalar açın. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bizim hakkımızda yapacağınız hiçbir şikayet tarihe yazılmayacak. Ama bugün bizim dik duruşumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine yazılacak ve asla unutulmayacak. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Fatma Nur ve Hifa'nın yanında olduğu için asla unutulmayacak. Ama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak unutulacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde asla isminiz yer almayacak. Bizler her zaman kendimizle gurur duyacağız. Peki ya sizler?"