Önce çocukları besleyin

Eğitim alanındaki gericilik hız kazanarak büyüyor. Ders içeriklerinin değiştirilmesinden okulöncesi kurumlara mescit açılmasına, karma eğitimin hedef tahtasına konulmasından okullara imam atanmasına dek pek çok uygulama gerici kurumlarla yapılan protokoller üzerinden hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin zamanında bu uygulamalar ise hız kazandı.

Okullarda yılbaşı kutlamalarını engelleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 ildeki okullara Ramazan için yazı gönderildi. “Ramazan Ayı Etkinlikleri” yazısıyla, okullarda kapsamlı bir ramazan programı başlatıldı. Ortaokul ve liselerde “İftarda Konuşalım” başlıklı söyleşiler yapılacak. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı rehbere göre henüz zorunlu din eğitimi çağında olmayan 4–6 yaş grubu çocuklar öğretmenleri eşliğinde camiye götürülecek. Ziyaret öncesinde Sultan Ahmet Camii örneği üzerinden tanıtım yapılacak.

Okul öncesi öğrencilerden aileleriyle “Ramazan hazırlığı yaparken ya da dua ederken” fotoğraf çektirmeleri ve okula getirmeleri istenecek. Fotoğraf getiremeyen çocuklar sınıfta resim çizecek. Çocuklara “Ramazan topu”, “iftar”, “sahur” gibi kavramlar bilmece yöntemiyle sorulacak; iftar sofrasının nasıl kurulacağı öğretilecek.

LAİKLİK VURGUSU

Öğrenci Veli Derneği (VELİ-DER), Milli Eğitim Bakanlığı’nın, ramazan ayı boyunca okullarda etkinlikler düzenlenmesine yönelik uygulamasının, eğitim hakkı, laiklik ilkesi ve çocukların pedagojik gelişimi açısından ciddi sakıncalar barındırdığını belirtti. Yapılan açıklamada, "Okullarda ramazan temalı etkinliklerin, oruç tutan / tutmayan çocuklar arasında ayrımcılığa yol açması, akran zorbalığına zemin hazırlaması anlamına gelir. Milli Eğitim Bakanı’nın asli görevini hatırlatarak, çocuklarımıza yeterli beslenmenin sağlandığı, laik, bilimsel, ve kamusal bir eğitim ortamını güvence altına almasını talep ediyoruz" denildi.

ÖĞRETMENE İNCELEME

Burdur’da bir ortaokulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin sınıfta “şeriat övgüsü” yaptığı iddiasına ilişkin yürütülen süreçte yeni bir gelişme yaşandı. CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut’un soru önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanlığı, incelemenin sürdüğünü bildirdi.