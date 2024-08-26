Önce enflasyon yüzde 1’e inmeli

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ulusal bankası olan Türkiye İş Bankası, ikinci yüzyılına adım atıyor. 26 Ağustos 1924’te 2 şube, 37 çalışan ve 1 milyon lira sermayeyle yola çıkan banka, bugün 20 bin çalışan ve bin 42 şubeye ulaştı. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Bankanın 100’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla AA’ya açıklamalarda bulundu.

Aran, enflasyonda hanehalkının hissettiği enflasyon ile piyasa beklentileri arasındaki makasa ilişkin konuştu. Aran, hanehalkının güven hissedebilmesi için baz etkisinin devreden çıkması ve aylık enflasyonun yüzde 1’ler seviyesine inmesi gerektiğini söyledi. Bu nedenle hanehalkındaki beklentinin piyasa beklentilerine yakınsaması için aylık enflasyonun gerçek anlamda yüzde 1’li seviyelere, hatta yüzde 1’in altına inmesi gerektiğini ifade etti.

Enflasyon kontrol altına alınıp fiyat istikrarı sağlandıktan sonra ekonomide rahatlamanın ancak 2026 yılında görülmesini beklediğini ifade eden Aran, "Fiyat istikrarı sağlanırken ve bunun için bir bedel öderken mutlaka sorunlarımızı çok boyutlu ele almalı, üretime ve ihracata dayalı ekonomi modeli yaklaşımımıza zarar verecek aşırılıklardan kaçınmalıyız. Ancak bu şekilde tekrar normale dönebiliriz" dedi. Aran, faiz indirimleri için kasım ayını işaret etti, "Ekimde yalnızca sinyal verilir" değerlendirmesinde bulundu.

Aran, bankanın teknoloji yatırımlarına da değinerek, yapay zekanın çok dikkatle uygulanması ve izlenmesi gerektiğini vurguladı. 30-40 yıl önce her alana damga vuran otomasyon, bilgisayarlaşma sürecindeki gibi şu andaki üretken yapay zeka döneminde de "İnsanların işi elinden mi alınacak?" gibi endişeler yaşandığını ifade eden Aran, "O yüzden ChatGPT, üretken yapay zeka çok dikkatle uygulanması, izlenmesi gereken bir teknoloji çünkü artık hepimiz kopyalanabiliyoruz." dedi. Yapay zekayı en iyi kullanan alanlardan birinin bankacılık sektörü olduğuna işaret eden Aran, bu teknolojinin müşteri deneyiminde kişiselleşmeyi sağlama ve tüm operasyonların düşük maliyetli hale getirilmesinde büyük önem taşıdığını kaydetti.