Önce idam ettiler sonra bedenini gizlediler: Veysel nerede?

HABER MERKEZİ

Cumartesi Anneleri, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini öğrenmek ve faillerin yargılanması talebiyle İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi. Kayıp yakınları 1054’üncü hafta eyleminde 44 yıl önce idam edildikten sonra cansız bedeni kaybedilen Veysel Güney için adalet istedi.

Açıklamada konuşan Cumartesi Anneleri’nden Zeynep Yıldız, 12 Eylül darbesinin ardından evinden gözaltına alınan ve Meclis kararı olmadan özel kanun çıkarılarak, 10 Haziran 1981’de Gaziantep E Tipi Cezaevi’nde idam edilen Güney'in cansız bedenine ulaşılamadığını belirtti.

Güney'in ailesinin ve arkadaşlarının yıllarca mezarını bulmak için mücadele ettiği ve bütün mercilere başvuru yaptığını anımsatan Yıldız, "Kampanyalar yürütüldü ve hukuk mücadelesi verildi. Milletvekilleri soru önergeleri ile konuyu defalarca Meclis’in gündemine taşıdı. Ancak Veysel’in mezar yeri hâlâ öğrenilemedi" dedi.

SAVUNMA HAKKI YOK SAYILDI

“Bu hafta Zeynep ve Ali Güney’in bıraktığı yerden soruyoruz: Veysel Güney nerede?” diye soran Yıldız, “Veysel, Adana Bölgesi Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No’lu Askeri Mahkemesi’nde yargılandı. Avukat talebi reddedilen Güney’in savunma hakkı yok sayıldı. İlk duruşma 6 Şubat 1981’de yapıldı ve 17 Şubat 1981 tarihinde yapılan ikinci duruşmada, kendine yönelik suçlamaları ispat edecek deliller olmaksızın idama mahkûm edildi. Meclis kararı olmadan özel kanun çıkarılarak, 10 Haziran 1981’de Gaziantep E Tipi Cezaevi’nde idam edildi. Veysel idam edildikten sonra üzerinde bulunan kalemi, sigarası ve çakmağı tutanakla babası Ali Güney’e teslim edildi. Yüzbaşı Burhan Erdem’e teslim edilen cansız bedeni ise kaybedildi” ifadelerini kullandı.

Yıldız şöyle konuştu: “Veysel’in idamından 25 yıl sonra onun ilk ifadesini alan ve idamında hazır bulunan savcı Mete Göktürk ‘Adaleti Gördünüz mü?’ isimli bir kitap yazdı. Göktürk kitapta Veysel Güney’i suçlayacak delillerinin olmadığını, ayrıca yargılamanın tarafsız ve adil bir biçimde yapıldığına dair kuşkuları olduğunu açıkladı. Ailesi ve arkadaşları yıllarca Veysel’in mezarını bulmak için mücadele etti. Ancak Veysel’in mezar yeri hâlâ öğrenilemedi. 2012 yılında anne Zeynep Güney ve 2014 yılında baba Ali Güney evlatlarının mezar yerine ulaşma ve adalet mücadelesini çocuklarına ve torunlarına bırakarak aramızdan ayrıldı. Veysel Güney’in idamı ve kaybedilmesi ile ilgili adli makamları etkin bir hukuki süreç başlatmaya çağırıyoruz. Bu bayramda da devleti yönetenleri, gözaltında kayıpların bulunması, akıbetlerinin açıklanması, faillerin cezalandırılması ve adaletin sağlanmasına dair yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz.”