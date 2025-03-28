Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği: Devletin yükümlülüğü çocukları cezalandırmak değil korumaktır

Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği, protestolarda ve sonrasında ev baskınlarında gözaltına alınan vatandaşlar için açıklama yayımladı. Dernekten yapılan açıklamada "Çocukları şafak baskınlarıyla evlerinden almak, özgürlüklerinden mahrum bırakmak, kötü muameleye maruz bırakmak açık bir hak ihlalidir ve suçtur" denildi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protesto eylemlerinde birçok eylemci gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çocuğun üstün yararı ilkesi, Anayasa, Çocuk Koruma Kanunu ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. Çocuklar hiçbir koşulda siyasi operasyonların ve hukuksuz gözaltıların hedefi olamaz. Çocukları şafak baskınlarıyla evlerinden almak, özgürlüklerinden mahrum bırakmak, kötü muameleye maruz bırakmak açık bir hak ihlalidir ve suçtur. Çocuk gözaltıları, yalnızca bireysel özgürlükleri değil, aynı zamanda çocukların gelişim, eğitim ve psikososyal haklarını da gasp etmektedir.

"GÖZALTINDAKİ ÇOCUKLAR DERHAL SERBEST BIRAKILMALI VE TÜM SÜREÇLERDE ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI GÖZETİLMELİDİR"

Çocukları serbest bırakın! Hukuksuzluğu, baskıyı ve hak ihlallerini kabul etmiyoruz. Devletin yükümlülüğü çocukları cezalandırmak değil korumaktır. Çocuklara yönelik hukuksuz uygulamalara derhal son verilmeli, gözaltındaki çocuklar derhal serbest bırakılmalı ve tüm süreçlerde çocuğun üstün yararı gözetilmelidir."