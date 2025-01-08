Önce kayyumlar gitmeli

DEM Parti heyeti, 2 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile başlayan temasları çerçevesinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki CHP heyeti ile de görüştü. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan heyetin CHP Heyeti ile görüşmesi 1 saat 40 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen taraflar, çözüme yönelik pozitif mesajlar verdi. Görüşmenin perde arkasına yönelik edinilen bilgiye göre ise CHP, özellikle sürecin şeffaf olmaması konusundaki eleştirilerini iletti.

DEM Parti heyetinin siyasi partilerle temasları kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelerin en uzun sürenlerinden biri olan görüşmenin perde arkası belli oldu. BirGün’ün edindiği bilgiye göre CHP Lideri Özel, “Tek bir kişi için değil, tüm Türkiye için demokrasi” vurgusu yaparak iktidarın süreçteki samimiyetinin test edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’de sağlanacak güçlü bir demokrasinin Gezi Tutukluları başta olmak üzere, demokrasi talebi bulunanlar ve dezavantajlı tüm kesimler için önemli olduğunu belirten Özel'in, “Tek bir kişi için yürütülecek sürecin içinde olmayacağız” dediği bildirildi. Özel’in, sürece yönelik samimiyet beklentisini ise kayyum uygulamasının kaldırılmasına dönük teklif ile dile getirdiği ifade edildi.

NOT ALDILAR

CHP lideri Özel’in, Ekim 2023’te 10 siyasi partinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan ve kayyum uygulamasına son verilmesini öngören kanun teklifinin yasalaşmasını istediği belirtildi. CHP kaynakları, bu yolla iktidarın demokratikleşmeye yönelik samimiyetinin de test edileceğini kaydederken DEM Parti heyetinin, “İktidar temsilcileri ile görüşmek” üzere talebi not aldığı aktarıldı.

Edinilen bilgiye göre, CHP heyeti İmralı görüşmesinin ardından başlayan süreçte TBMM’nin rolünün daha aktif olması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye’de 50 yıldır var olan Kürt sorununun çözümüne yönelik atılacak her adımı destekleyeceklerini kaydeden CHP’liler, sürece yönelik endişelerini de dile getirdi. Sürecin mevcut halinin Meclis denetiminden uzak olduğunu ifade eden CHP, “Tüm siyasi partilerin temsil edildiği bir Meclis komisyonu kurulması” önerisini sundu. Türkiye’nin barışına yönelik atılacak adımlarda hiçbir siyasi çıkarın gözetilmemesi gerektiğini de kayıtlara geçiren CHP heyeti, “Pazarlık masalarının kurulmadığı, toplumun tüm kesimlerinin üzerinde mutabık kaldığı bir süreç yürütülmeli” notunu düştü.

Kamuoyunun gündemindeki, “Yaşananlar Anayasa değişikliğinin ilk adımı mı?” sorusunun da yanıtlanması gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda CHP heyeti, “Bu ihtimali tamamen dışlayan, süreç içindeki temasları şeffaf şekilde deklare eden bir açıklamaya ihtiyaç olduğu” değerlendirmesini yaptı. Partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda konuşan CHP Genel Başkanı Özel, İmralı görüşmelerinin ardından başlayan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu. CHP’nin, Kürtlerin sorunlarının demokratik yollarla çözülmesi gerektiğini savunan bir parti olduğunu belirten Özel, özetle şunları kaydetti: “Bizim kriterlerimiz nettir. Şeffaflık, samimiyet, toplumsal mutabakat isteriz. Ne yapılacaksa Meclis çatısı altında yapılmasını savunuruz. Demokrasinin önünün açılmasının, bütün vatandaşlar için gerekli olduğunun altını çizeriz. Bir kişinin özgürlüğü, bir kişinin siyasi kariyeri için işletilecek göstermelik süreçlerin içinde yer almayacağımız baştan duyurduk, buradan bir kez daha altını kalın harflerle çizmek isterim.”

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ERDOĞAN NEREDE DURDUĞUNU NETLEŞTİRSİN

Siyasi parti ziyaretlerine devam eden DEM Parti’nin İmralı heyeti, CHP’nin ardından DEVA Partisi ile görüştü. Görüşmeden sonra konuşan Babacan, "Erdoğan’ın kendi durduğu noktayı bir an önce netleştirmesi gerek" dedi. DEM Parti heyetinden Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk’ün İmralı heyetine katılıp katılmayacağıyla ilgili soruya, "Kesinleşmiş bir şey yok ama Ahmet Ağabey heyetimizdedir, İmralı kısmına katılacaktır ama ne zaman olur onu bilemiyoruz" yanıtını verdi. Önder, "Selahattin Bey’le ne zaman görüşeceksiniz?" sorusuna ise, "Bu trafiğin cevaz verdiği ilk fırsatta. Muhtemelen bu hafta içi" cevabını verdi. Heyet daha sonra da Yeniden Refah Partisi ile bir araya geldi. Heyet bugüne kadar MHP, AKP, Gelecek Partisi, SAADET Partisi CHP ve Yeniden Refah Partisi ile görüştü.