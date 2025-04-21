Önce motosiklet ile çarpıştı sonra mağazaya daldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde otomobil önce motosiklete ardından mağaza önünde oturan 3 kişiye çarptı, 2 kişi ağır yaralandı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil önce motosiklete, ardından mağaza önünde bekleyen vatandaşlar çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı, araç mağaza camını ve mobilyaları da kullanılamaz hale getirdi. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi E-87 Karayolu üzerinde E.T. (1967) yönetimindeki otomobil, Edremit istikametinde seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen M.Y.A. (2007) idaresindeki motosiklete çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü.

Kazanın ardından duramayan otomobil, mobilya mağazası önünde bekleyen mağaza çalışanı N.Ş.’ye (1975) çarptı. O sırada ise N.Ş.’nin yanında bulan iki kişi saniyeler ile otomobilin altında kalmaktan kurtuldu. O dehşet anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobil, ardından mağaza camına ve dış mekanda sergilenen mobilyalara çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü M.Y.A.’nın sol el işaret parmağında kırık tespit edilirken, mağaza çalışanı N.Ş.’nin sol diz kapağında parçalı kırık olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.