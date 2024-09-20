Önce mülakat açıklandı, sonra ‘aksaklık’ denildi

Haber Merkezi

Öğretmen adaylarının aylardır beklediği mülakat sonuçlarına ilişkin ilginç bir gelişme yaşandı. Mülakat sonuçları önce e-devlet’te paylaşıldı, ancak üstünden çok geçmeden kaldırıldı. Bu durum “Teknik bir aksaklık” olarak ifade edildi. Ancak on binlerce öğrenciyi ilgilendiren aksaklığa ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Kaldırılmadan önce sonucunu gören adaylar bu ‘aksaklığa’ tepki gösterdi.

BirGün’e konuşan adaylar KPSS ve ÖABT sonucunda aldıkları puanlardan çok daha farklı puanlarla karşılaştıklarını ifade etti. Yaşananlara tepki gösteren Eğitim İş Başkanı Kadem Özbay şu ifadeleri kullandı:

“Milli Eğitim Bakanlığı’nın sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını yayınlayıp yarım saat sonra kaldırması, bir şeylerin gizlenmesinden başka bir anlam taşımamaktadır. Neyin öğrenilmesini istemediniz? Kimlere torpil yaptığınızı, kimlerin hayatını kararttığınızı gizlemek mi istiyorsunuz? Ya da torpil yaparken birilerini mi atladınız?”